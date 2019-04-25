HABER

Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:23 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin ön görüşmeleri sona erdi

NUR SULTAN (AA) - Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin katılımıyla Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 12. Garantörler Toplantısı'nın ön görüşmeleri sona erdi.

Ritz Carlton Otelinde sabah saatlerinde Rusya ve İran arasında ikili toplantılarla başlayan ön görüşmeler, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığındaki BM heyeti ve Rus temsilcilerin bir arayla gelmesiyle devam etti.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığındaki heyet de TSİ 11.30 sularında otele gelerek, Rusya ve İran ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Türk heyeti daha sonra BM heyetiyle görüştü.

Garantör ülke temsilcileri, TSİ 16.30 civarında üçlü oturum gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki son durum, Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanması, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konuları ele alındı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Asya ve Afrika Departmanı Direktörü Aydarbek Tumatov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet Toma'nın başkanlığındaki 14 kişiden oluşan askeri muhalefet heyetinin de Nur Sultan'a geldiğini belirtti.

Görüşmelerden beklentilerinin büyük olduğunu söyleyen Tumatov, yarın Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetinin ayrı ayrı katılacağı toplantıların ikili ve üçlü formatta süreceğini aktardı.

Tumatov, 12. Garantörler Toplantısının ana oturumunun yerel saat ile 14.00 (TSİ 11.00) sularında yapılmasının planlandığını kaydederek, "Ana oturumda ortak bildiri kabul edilecek. Bildiride taraflar geleceğe yönelik önceliklerini ve planını belirleyecek. Bir sonraki görüşmelerin tarihi ve içeriği konusunda anlaşacaklar." dedi.

Görüşmelere Pedersen'in ilk kez katıldığına dikkati çeken Tumatov, "Onun da bu toplantıdan beklentileri büyük. Umuyorum sonuç alacağız." değerlendirmesini yaptı.

İlişkiler hakkında bunları yanlış biliyormuşuz!İlişkiler hakkında bunları yanlış biliyormuşuz!
AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 2 parmağı koptuAVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 2 parmağı koptu
Tokat'ta 500 öğrenci aynı anda ip atladıTokat'ta 500 öğrenci aynı anda ip atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye konulu Garantörler Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.