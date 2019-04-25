Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı

Görüşmelerde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki son durum, Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanması, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığındaki heyet de TSİ 11.30 sularında otele gelerek, Rusya ve İran ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Türk heyeti daha sonra BM heyetiyle görüştü.

Ritz Carlton Otelinde sabah saatlerinde Rusya ve İran arasında ikili toplantılarla başlayan ön görüşmeler, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığındaki BM heyeti ve Rus temsilcilerin bir arayla gelmesiyle devam etti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Asya ve Afrika Departmanı Direktörü Aydarbek Tumatov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet Toma'nın başkanlığındaki 14 kişiden oluşan askeri muhalefet heyetinin de Nur Sultan'a geldiğini belirtti.

Görüşmelerden beklentilerinin büyük olduğunu söyleyen Tumatov, yarın Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetinin ayrı ayrı katılacağı toplantıların ikili ve üçlü formatta süreceğini aktardı.

Tumatov, 12. Garantörler Toplantısının ana oturumunun yerel saat ile 14.00 (TSİ 11.00) sularında yapılmasının planlandığını kaydederek, "Ana oturumda ortak bildiri kabul edilecek. Bildiride taraflar geleceğe yönelik önceliklerini ve planını belirleyecek. Bir sonraki görüşmelerin tarihi ve içeriği konusunda anlaşacaklar." dedi.

Görüşmelere Pedersen'in ilk kez katıldığına dikkati çeken Tumatov, "Onun da bu toplantıdan beklentileri büyük. Umuyorum sonuç alacağız." değerlendirmesini yaptı.

