Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı

Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?

Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?

Çatışan taraflarca alıkonulanların ve akıbetleri bilinmeyen kimselerin bulunması amacıyla oluşturulan çalışma grubunun da çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Lavrentyev, şöyle devam etti:

Lavrentyev ayrıca, "Rusya, İran ve Türkiye cumhurbaşkanlarının katılımıyla Soçi'de gerçekleşen üçlü zirvenin kararlarına uygun olarak yakın zamanda Pedersen'e komitenin oluşturulması ve faaliyetinin başlatılması konusunda destek verebileceğiz." diye konuştu.

"Suriye konulu görüşmeler çerçevesinde oluşturulan çalışma grubu, pozitif sonuçlar elde etti. Bildiğiniz gibi üç kere tutukluların değişimi yapıldı. Sonuncusu birkaç gün önce yapıldı. Başta her taraftan 30 kişiyi serbest bırakmak planlanıyordu. Maalesef bazı durumlar nedeniyle ancak 18 kişi serbest bırakılabildi."

Lavrentyev, görüşmelerde terörle mücadele konusunu da ele aldıklarına işaret ederek, "Şu an İdlib'de çok sayıda ılımlı silahlı grup ve çok sayıda sivil var. Siviller bizim için öncelikli. Bu nedenle gelecekteki eylemlere ilişkin planlama, sivil unsur dikkate alınarak yapılıyor. Biz sivillerin zarar görmemesi için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Garantör ülkelerin terörle mücadelede kararlı olduklarını söyleyen Lavrentyev, "Terör örgütleri için Suriye topraklarında yer olmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Lavrentyev, İdlib'de hava saldırılarının, sadece terör gruplarını savunduğunu, bu saldırıların süreceğini bildirdi.

Yarın ikili ve üçlü görüşmelerle devam edecek 12. Garantörler Toplantısı'nın ana oturumunun TSİ 11.00 sularında yapılması ve oturumda sonuç bildirisinin açıklanması bekleniyor.

Toplantının gündemini İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum, Anayasa Komitesinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanması, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konuları oluşturuyor.

