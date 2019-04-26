Suriye konulu 12. Garantörler toplantısının ardından

NUR SULTAN (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail işgalini tanıması kararının hatalı olduğunu belirterek, "ABD yönetimi ve (ABD Devlet Başkanı Donald) Trump’ın pozisyonu düzelteceğini umuyoruz." dedi.

Lavrentiyev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 12. garantörler toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Astana formatı ülkeleriyle sıkı koordinasyon içerisinde Anayasa Komitesinin başlatılmasıyla ilgili çalışmaları tamamlamaya hazır olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili kalan sorunlar üzerinde yakın zamanda uzlaşmak için gerçek bir imkanın mevcut olduğuna işaret eden Lavrentiyev, bir sonraki Suriye konulu toplantıya Irak ve Lübnan’ın gözlemci olarak katılmasının toplantıya "canlılık" kazandıracağını söyledi.

İdlib’deki durumun endişe verici olduğunu söyleyen Lavrentiyev, Türkiye ve ılımlı muhaliflerle İdlib'teki teröristleri imha etmekle ilgili çalışmaları başaramadıklarını savundu.