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Suriye konulu 12. Garantörler toplantısının ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 18:29 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel temsilcisi Alexander Lavrentiyev: - "Bölgede tersine gerginliği tırmandıran tek taraflı karar almak yerine uluslararası hukuka, BM Güvenlik Konseyinin kararına saygı duymak gerek. (ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini tanıması) Bu hareketlerin hatalı olduğunu düşünüyoruz. ABD yönetimi ve Trump'ın pozisyonu düzelteceğini umuyoruz"

NUR SULTAN (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail işgalini tanıması kararının hatalı olduğunu belirterek, "ABD yönetimi ve (ABD Devlet Başkanı Donald) Trump’ın pozisyonu düzelteceğini umuyoruz." dedi.

Lavrentiyev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 12. garantörler toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Astana formatı ülkeleriyle sıkı koordinasyon içerisinde Anayasa Komitesinin başlatılmasıyla ilgili çalışmaları tamamlamaya hazır olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili kalan sorunlar üzerinde yakın zamanda uzlaşmak için gerçek bir imkanın mevcut olduğuna işaret eden Lavrentiyev, bir sonraki Suriye konulu toplantıya Irak ve Lübnan’ın gözlemci olarak katılmasının toplantıya "canlılık" kazandıracağını söyledi.

İdlib’deki durumun endişe verici olduğunu söyleyen Lavrentiyev, Türkiye ve ılımlı muhaliflerle İdlib'teki teröristleri imha etmekle ilgili çalışmaları başaramadıklarını savundu.

Lavrentiyev, terörizmle uzlaşmasız mücadeleye devam edeceklerini dile getirerek, "(Terörle mücadele) Bu barış ve istikrarı destekleyen tüm ülkelerin ana hedefi. (İdlib'de) Orada bulunan ılımlı grupları terör gruplarından ayrılmaya ve ortak çabalarla bu toprakları terör gruplarından temizlemeye çağırıyoruz." dedi.

Toplantıda ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde işgalini tanıma kararını kınadıklarını hatırlatan Lavrentiyev, şöyle konuştu:

"Bölgede tersine gerginliği tırmandıran tek taraflı karar almak yerine uluslararası hukuka, BM Güvenlik Konseyinin kararına saygı duymak gerek. (ABD'nin İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalini tanıması) Bu hareketlerin hatalı olduğunu düşünüyoruz. ABD yönetimi ve (ABD Devlet Başkanı) Trump’ın pozisyonu düzelteceğini umuyoruz."

Lavrentiyev, Fırat'ın doğrusunda ABD yönetiminin kararının tutarsız olduğuna dikkati çekerek, bu bölgede sadece Kürtlerle değil, Araplarla Suriye rejimi arasında yapıcı diyalog kurulmasını desteklediklerini sözlerine ekledi.

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