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Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı 1-2 Ağustos'ta yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu 13. toplantının 1-2 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu

NUR SULTAN (AA) - Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Astana formatlı Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı Nur Sultan'da 1-2 Ağustos'ta yapılacak.

Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin katılacağı toplantıda Birleşmiş Milletler, Ürdün, Lübnan ve Irak heyetleri de gözlemci olarak hazır bulunacak.

Toplantıda, İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusu başta olmak üzere Suriye'deki mevcut durum ele alınacak.

Taraflar arasındaki güven artırıcı önlemler ve anayasa komitesinin oluşturulması da masada olacak.

İkili ve üçlü teknik görüşmelerle başlayacak toplantının ana oturumu, 2 Ağustos'ta düzenlenecek.

25-26 Nisan'da yapılan 12. toplantıda gözlemci statüsü verilen Lübnan ve Irak, Astana formatlı toplantıda ilk defa yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Astana Suriye

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