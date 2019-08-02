NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı Türkiye, Rusya ve İran, Beşşar Esed rejimi ile askeri muhalefet heyetlerinin yanı sıra gözlemci ülkeler Ürdün, Lübnan ve Irak heyetlerinin ikili ve üçlü görüşmeleriyle devam etti.

Rixos President Astana Oteli'nde düzenlenen toplantının ikinci gününde görüşmeler Türkiye, İran, Rusya heyetleri ile Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim, askeri muhalefet ve gözlemci ülke heyetleri Ürdün, Irak, Lübnan arasında ikili ve üçlü görüşmelerle başladı.

TSİ 07.00'da muhalefet heyetiyle bir araya gelen Türk heyeti, daha sonra Irak heyetiyle görüştü. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı yer aldı.

- Lübnan ve Irak, görüşmelerde ilk kez bulundu

Görüşmelere, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in yardımcısı Havla Matar'ın başkanlık ettiği BM heyeti, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kızılhaç ve Ürdün temsilcileri gözlemci olarak katıldı.