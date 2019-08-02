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Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

Nur Sultan'da düzenlenen toplantı, garantör ülkeler Türkiye, Rusya, İran, Beşşar Esed rejimi ile askeri muhalefet heyetlerinin yanı sıra gözlemci ülke temsilcilerinin ikili ve üçlü görüşmeleriyle sürdü - Önceki toplantıda "gözlemci" statüsü verilen Lübnan ve Irak, Astana formatlı görüşmelerde ilk defa yer aldı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı Türkiye, Rusya ve İran, Beşşar Esed rejimi ile askeri muhalefet heyetlerinin yanı sıra gözlemci ülkeler Ürdün, Lübnan ve Irak heyetlerinin ikili ve üçlü görüşmeleriyle devam etti.

Rixos President Astana Oteli'nde düzenlenen toplantının ikinci gününde görüşmeler Türkiye, İran, Rusya heyetleri ile Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim, askeri muhalefet ve gözlemci ülke heyetleri Ürdün, Irak, Lübnan arasında ikili ve üçlü görüşmelerle başladı.

TSİ 07.00'da muhalefet heyetiyle bir araya gelen Türk heyeti, daha sonra Irak heyetiyle görüştü. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı yer aldı.

- Lübnan ve Irak, görüşmelerde ilk kez bulundu

Görüşmelere, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in yardımcısı Havla Matar'ın başkanlık ettiği BM heyeti, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kızılhaç ve Ürdün temsilcileri gözlemci olarak katıldı.

Ayrıca 25-26 Nisan'da yapılan 12. toplantıda "gözlemci" statüsü verilen Lübnan ve Irak, Astana formatlı görüşmelerde ilk kez yer aldı.

Sonuç bildirisinin okunacağı ana oturumun TSİ 11.00'da yapılması bekleniyor.

Toplantının gündemini, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum, Anayasa Komitesinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanması, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konuları oluşturdu.

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana formatlı görüşmeler, 2017'nin ocak ayından bu yana yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
13. Garantörler Toplantısı Suriye

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