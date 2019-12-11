Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı hakkında yapılan açıklamada, "Taraflar, Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir. Gayrimeşru sözde öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair girişimlerin kabul edilmezliğinin altını çizmişlerdir. Suriye petrol gelirlerine yasa dışı şekilde el konularak transfer edilmesine ilişkin itirazlarını dile getirmişlerdir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 14'üncüsünün 10-11 Aralık'ta düzenlendiği, toplantıda İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere sahadaki gelişmeler ve siyasi süreçte gelinen aşamanın ele alındığı bildirildi.

"Taraflar, Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: