Suriye konulu dörtlü İstanbul zirvesi

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ev sahipliğinde, yarın düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirveye ilişkin, "Bu zirvede bizim öncelikli amacımız, Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak." dedi.

Dörtlü zirvenin hazırlık toplantısını yapmak üzere Diyarbakır'dan erken ayrılacağını ifade eden Kalın, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle yapılan İdlib mutabakatı sonrasında, Suriye'deki siyasi sürecin, hem sahada hem diplomatik çerçevede yeni bir evreye girdiğini belirtti.

Kalın, yarınki zirvede, İdlib mutabakatı, siyasi ve diplomatik süreçlerin takibi, sahada yaşanan gelişmeler, mülteciler, insani yardımların ulaştırılması, anayasa komisyonunun kurulması ve siyasi geçiş sürecinin sağlanması ile ilgili kapsamlı konuların ele alınacağına işaret ederek, "Bu zirvede bizim öncelikli amacımız, Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak." diye konuştu.

Yarınki zirvede, Astana grubunda bulunan garantör ülkelerle "küçük grup" diye bilinen Almanya ve Fransa'nın içinde yer aldığı

grubun ilk defa bir araya geleceğini ifade eden Kalın, bu yönüyle zirvenin Astana, Cenevre, Birleşmiş Milletler (BM) ve küçük grup girişimlerini bir araya getireceğini aktardı.