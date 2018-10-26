HABER

Suriye konulu dörtlü İstanbul zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Bu zirvede bizim öncelikli amacımız, Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak" - "Bu zirveden en önemli somut beklentimiz, siyasi çözüm yolunda atılacak adımların netleştirilmesi, yol haritasının belirlenmesi olacak. Özellikle anayasa komisyonunun kurulması, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak bu yapının oluşturulması da bu zirveden beklentilerimizden bir tanesi"

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ev sahipliğinde, yarın düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirveye ilişkin, "Bu zirvede bizim öncelikli amacımız, Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Diyarbakır Kongresi"ne katıldı.

Kayapınar Kültür Merkezindeki kongrede konuşan Kalın, yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirveye değindi.

Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek dörtlü zirvede, Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla Suriye konusunun ele alınacağını söyledi.

Dörtlü zirvenin hazırlık toplantısını yapmak üzere Diyarbakır'dan erken ayrılacağını ifade eden Kalın, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle yapılan İdlib mutabakatı sonrasında, Suriye'deki siyasi sürecin, hem sahada hem diplomatik çerçevede yeni bir evreye girdiğini belirtti.

Kalın, yarınki zirvede, İdlib mutabakatı, siyasi ve diplomatik süreçlerin takibi, sahada yaşanan gelişmeler, mülteciler, insani yardımların ulaştırılması, anayasa komisyonunun kurulması ve siyasi geçiş sürecinin sağlanması ile ilgili kapsamlı konuların ele alınacağına işaret ederek, "Bu zirvede bizim öncelikli amacımız, Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak." diye konuştu.

Yarınki zirvede, Astana grubunda bulunan garantör ülkelerle "küçük grup" diye bilinen Almanya ve Fransa'nın içinde yer aldığı
grubun ilk defa bir araya geleceğini ifade eden Kalın, bu yönüyle zirvenin Astana, Cenevre, Birleşmiş Milletler (BM) ve küçük grup girişimlerini bir araya getireceğini aktardı.

Bu çerçevede zirvenin uluslararası ayağını ve BM boyutunu teyit etme bakımından Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da davet edildiğini dile getiren Kalın, Mistura'nın zirvede bir sunum yapacağını ve şu ana kadar yürüttüğü çalışmalarda geldiği son nokta hakkında liderlere bilgi vereceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu zirveden en önemli somut beklentimiz, siyasi çözüm yolunda atılacak adımların netleştirilmesi, yol haritasının belirlenmesi olacak. Özellikle anayasa komisyonunun kurulması, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak bu yapının oluşturulması da bu zirveden beklentilerimizden bir tanesi." ifadesini kullandı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
'Güçlü Bir Ardahan' diyerek yola çıkıyorlar'Güçlü Bir Ardahan' diyerek yola çıkıyorlar
Bitlis’te sağanak, yollara zarar verdiBitlis’te sağanak, yollara zarar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Diyarbakır Uluslararası Diyarbakır Kongresi

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otunba Cash İstanbul’da yakalandı!

Otunba Cash İstanbul’da yakalandı!

'Cumhuriyet için koş'

'Cumhuriyet için koş'

29 Ekim'de yapabileceğiniz en anlamlı ziyaret!

29 Ekim'de yapabileceğiniz en anlamlı ziyaret!

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

Andımız için olay yaratacak sözler!

Andımız için olay yaratacak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.