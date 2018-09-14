Suriye konulu dörtlü zirveye hazırlık toplantısı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye üzerine düşeni elbette yapacaktır. Bu gerekçeyle İdlib'in bombalanması, sivillerin ve muhaliflerin hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Bunun yaratacağı sonuçları hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın girişimleri de bu yönde devam edecek. Bizim uluslararası toplumdan ve liderlerden beklentimiz de burada Türkiye'ye daha açık ve net destek vermeleri. Sadece şifahi destek değil. Sürecin böyle bir krizin önlenmesi sağlayacak aşamaya gelmesi için birtakım çabalar göstermeleri gerekiyor." dedi.
Kalın, Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gazetecilere açıklama yaptı.
Heyetlerin bu zirvenin sonuçlarını liderlerine arz edeceğini belirten Kalın, genel değerlendirme yapıldıktan sonra zirvenin tarihi, yeri, gündemiyle ilgili nihai kararın o aşamada verileceğini aktardı.
Kalın, "Lavrov'un 'İdlib'te teröristleri vurmaya devam edeceğiz. İnsani bir koridordan da bahsetti. Bu daha önce konuşulmuş bir öneri miydi, Türkiye'nin bakışı nedir? İnsani koridor açılırsa ılımlı muhaliflerin çıkarılması gibi bir durum söz konusu olur mu?" şeklindeki soruya ise, şu yanıtı verdi:
"Suriye krizinin başından beri bu konu zaman zaman gündeme getirildi. Daha önce birtakım insani ve yardım koridorları da oluşturuldu. Bunların sağlıklı işleyebilmesi özellikle de mültecilerin de geri dönebilmesi için belli şartların sağlanması gerekiyor. Özellikle güvenlik noktasında. Hiçbir Suriyeli mülteci dünyanın neresinde olursa olsun güvenliği garanti altına alınmadan yerine, köyüne ve kasabasına dönmez. Bunun güzel bir örneği Cerablus-El Bab'da Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gördük. Türkiye o bölgeyi DEAŞ'tan temizledikten sonra, orada biliyorsunuz 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. 160 binden fazla insan o bölgeye Cerablus-El Bab bölgesine geri döndü. Şu anda orada tam bir güven ve huzur ortamı var. Başka bölgelere dönmüyorlar. Dönmek istemiyorlar. Çünkü orada çatışma ve güvenlik yok."
PYD/YPG'nin kontrolünde olan bölgelere mültecilerin dönmek istemediğine dikkati çeken Kalın, "Çünkü kendi köyü ve kasabası olduğu halde orada başka baskılara maruz kalacağını biliyor. PYD/YPG oradaki Arap aşiretlerinin, hatta Süryanilerin, Asurilerin, Aramilerin çocuklarını kaçırıyor, terörist haline getiriyor. Bunlara karşı da tepki olarak dönmek istemiyorlar. İnsani ve uluslararası hukuk açısında da Suriyeli veya başka bir mülteciyi zorla başka bir yere göndermemiz de söz konusu değil. Cumhurbaşkanımızın açık kapı politikası sonucunda hiçbir ayrım yapmadan ülkemize aldık. Oradaki çatışma tamamen bitmeden, güvenlik ortamı sağlanmadan, bunları konuşmak henüz erken. Bugünkü müzakerelerde de biz bunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız da Tahran'daki konuşmasında bu konuya değinmişti. Nihai olarak biz mültecilerin kendi yerlerine, köylerine, kasabalarına, şehirlerine dönmelerini istiyoruz. Bunun şartlarının oluşması gerekiyor. Bunun için de herkesin el birliğiyle çalışması gerekiyor. O yüzden şu süreçte Cumhurbaşkanımız'ın pazartesi Soçi'ye yapacağı ziyaret, sonrasındaki girişimler büyük önem arz ediyor. Bu konunun bütün yükünü Türkiye'nin omuzlarına yıkmak ne doğrudur ne de adildir." diye konuştu.
"Ateşkes konusunda Türkiye'nin önerdiği formül var mı?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Kalın, şunları kaydetti:
"Bu konuda teknik heyetlerin bir çalışması var. Arkadaşlarımız bir müddettir bunu çalışıyorlar zaten. Bunun bir zamana da ihtiyacı var. Bunun çok kolay bir süreç olmadığını tahmin edebilirsiniz. İdlib gibi bölgeye. Yaklaşık 6 bin 400 kilometrekarelik bir alana 3,5 milyon insan sıkışmış durumda. Normalde İdlib'in nüfusu 1,7-1,8 milyon iken Halep'ten Doğu Guta'dan başka yerlerden gelen göçlerle, IDP dedikleri içeriden yerlerinden edilmiş insanların da gelmesiyle oranın nüfusu 2 katına çıktı. Bu çok kolay bir şey değil. Bununla ilgili teknik heyetlerimiz görüşmelerini devam ettiriyorlar. Onlara bu zamanın tanınması gerekiyor. Başta da ifade ettiğim gibi oradan neşet edebilecek güvenlik risklerini ortadan kaldırma konusunda Türkiye üzerine düşeni elbette yapacaktır. Bu gerekçeyle İdlib'in bombalanması, sivillerin ve muhaliflerin hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Bunun yaratacağı sonuçları hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın girişimleri de bu yönde devam edecek. Bizim uluslararası toplumdan ve liderlerden beklentimiz de burada Türkiye'ye daha açık ve net destek vermeleri. Sadece şifahi destek değil. Sürecin böyle bir krizin önlenmesi sağlayacak aşamaya gelmesi için birtakım çabalar göstermeleri gerekiyor. Zaman konusu operasyonel bir detay. Şu anda kestirmek çok kolay değil. Nüfusun yoğun olduğu meskun mahallerden bahsediyoruz. Oralarda bu çalışma yapıldığı zaman zaten görülecek. Güvenlik riskinin ortaya çıkmaması için ne bize karşı ne oradaki sivillere karşı ne de başka unsurlara karşı. Böyle bir saldırı halinde orada kırılgan olan süreç çok daha içinden çıkılmaz hale gelecektir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu süreci takip edeceğiz. Pazartesi Soçi'de Cumhurbaşkanımızın Putin'le yapacağı görüşme önem arz ediyor. Bizim beklentimiz İdlib'te mevcut statünün şu haliyle korunması. Sivillerin korunması. Bir insani krizin çıkmaması. Temaslarımız da yoğun bir şekilde devam edecek."
Kalın, bir başka gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidecek, bu konuyu da orada gündeme getirecek mi?" sorusu üzerine, "BM'de Cumhurbaşkanımız tabii bu konuyu genel kurulda yapacağı konuşmada gündeme getirecek hem de birçok ikili teması olacak. Oradaki görüşmelerinde de dile getirecek. Pazartesi günü yapılacak görüşmeye tekrar atıfta bulunmak istiyorum. O önemli bir netice de doğurabilir. Herkesi rahatlatabilir. Tabii şimdiden bir şey söylemek de istemem. Bir görelim oradaki görüşmeyi ve neticeleri. Ama bizim konudaki diplomatik girişimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.
(Bitti)
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