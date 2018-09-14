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Suriye konulu dörtlü zirveye hazırlık toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ev sahipliğinde Almanya, Fransa ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı toplantı bitti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Suriye konulu dörtlü zirveye hazırlık toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe çalışma ofisinde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda Almanya'yı Başbakan Angela Merkel'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jan Hecker, Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomasi Başdanışmanı Philippe Etienne ve Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başdanışmanı Yuri Ushakov temsil etti.

Temsilcilerin yanı sıra dört ülkeden teknik uzmanların da katıldığı toplantıda liderler zirvesine hazırlıklar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın basın açıklaması yapması bekleniyor.

- Dört ülkenin tutumu

Türkiye, uluslararası platformlarda yaklaşık 4 milyon sivilin barındığı İdlib'de çatışma olması durumunda yeni göç dalgasıyla karşılaşılma ve terör gruplarının sızma tehlikesine dikkati çekiyor. Ankara, bu nedenle Astana anlaşmaları çerçevesinde buradaki teröristlerin saf dışı bırakılmasını, muhaliflerle rejim arasında siyasi çözüme ulaşılmasını destekliyor.

Almanya, İdlib'de kimyasal silah saldırısı dahil, herhangi bir operasyon durumunda insani felaketin önlenmesini öncelikli konu olarak ele aldığını, bu konuda kilit ülkenin Rusya olduğunu vurguluyor.

Fransa, İdlib'e olası operasyonun Avrupa için büyük bir insani krizi tetikleyeceğine dikkati çekerek, ateşkese ve siyasi çözüme bağlı kalınması gerektiğine işaret ediyor.

Rusya ise "İdlib'in teröristlerden temizlenmesini" önceliği olarak gösteriyor. Bir yandan müttefiki Beşşar Esed rejiminin hava saldırılarına destek verirken diğer yandan diplomasi faaliyetlerini de sürdürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Almanya'da yaptığı açıklamada, "İdlib'de bulunan gruplar ile yapılan yerel anlaşmaların yanı sıra aynı Suriye'nin güneyinde, Humus ve Doğu Guta'da yaptığımız gibi (İdlib'den) ayrılmak isteyenler için insani yardım koridoru oluşturuluyor." ifadesini kullanmıştı.

Fransa'nın geçen ay ABD ve İngiltere ile yaptığı ortak açıklamada, rejimin kimyasal silah kullanımına karşılık vereceklerini duyurması, Rusya ile İdlib üzerinden karşılıklı iddiaları gündeme taşımıştı. Moskova yönetiminden ABD ve müttefiklerinin Suriye topraklarına saldırı planladığını, amaçlarının "Nusra Cephesi'ni korumak ve bölgedeki çalkantılı durumun devam etmesini sağlamak" olduğu yönünde mesajlar gelmişti.

Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 8 Avrupa Birliği ülkesi, geçen hafta yaptıkları açıklamada, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) acil diplomatik çözüm çabalarına destek verdiklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirvenin duyurusunu, 29 Temmuz'da Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki BRICS Zirvesi sırasında yapmıştı. Zirve tarihi için ilk olarak 7 Eylül zikredilmiş ancak o tarihte Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu zirvelerin üçüncüsü gerçekleştirilmişti. Erdoğan, zirvede İdlib'de ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hazırlık Suriye Zirve

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