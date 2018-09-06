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Suriye konulu üçlü zirve yarın Tahran'da yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Tahran'da bir araya gelerek, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla yürütülen ortak çabaları ele alacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Tahran'da Suriye konusunu ele alacakları üçlü zirve toplantısı yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar, zirve toplantısında ele alınacak.

Toplantıda, ikincisi nisan ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvenin ardından, meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedefleniyor.

Başkan Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili ve üçlü temaslarda, İran ve Rusya ile ikili ilişkilerin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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