PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye konusunda ABD'nin pozisyonunda değişiklikler olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Macron, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na hitap ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM 73. Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile dün görüştüğünü hatırlatan Macron, kendisi ile birkaç konuda aynı görüşte olmadığını ancak bazı konularda ilerlemelerin olduğunu belirterek, "Suriye konusunda ABD'nin pozisyonunda değişiklikler var. Bundan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Macron, Trump'ın İdlib'de insani yardımlar konusunda aciliyetin farkında olduğunu belirtti, kendisi ile Suriye'de çözümün siyasi olduğunu konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Suriye'de anayasa reformu ve seçim konusunda ABD'den beklentisi olduğunu kaydeden Macron, Trump ile İran nükleer anlaşması konusunda da görüş ayrılıkların olduğunu söyledi.

Macron, bölgede tansiyonu düşürmek için İran konusunda bir çözüme kavuşmak istediğini ifade etti.