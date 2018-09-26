HABER

"Suriye konusunda ABD'nin pozisyonunda değişiklikler var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 00:56 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Suriye konusunda ABD'nin pozisyonunda değişiklikler var. Bundan memnuniyet duyuyorum"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye konusunda ABD'nin pozisyonunda değişiklikler olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Macron, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na hitap ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM 73. Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile dün görüştüğünü hatırlatan Macron, kendisi ile birkaç konuda aynı görüşte olmadığını ancak bazı konularda ilerlemelerin olduğunu belirterek, "Suriye konusunda ABD'nin pozisyonunda değişiklikler var. Bundan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Macron, Trump'ın İdlib'de insani yardımlar konusunda aciliyetin farkında olduğunu belirtti, kendisi ile Suriye'de çözümün siyasi olduğunu konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Suriye'de anayasa reformu ve seçim konusunda ABD'den beklentisi olduğunu kaydeden Macron, Trump ile İran nükleer anlaşması konusunda da görüş ayrılıkların olduğunu söyledi.

Macron, bölgede tansiyonu düşürmek için İran konusunda bir çözüme kavuşmak istediğini ifade etti.

"ABD'nin Paris İklim Anlaşmasına geri dönmesini istiyorum ancak kısa vadede pek umudum yok." ifadesini kullanan Macron, ABD'nin güvenlik ve bölgedeki krizlerin çözümü konularında Fransa'nın ortağı olduğunu ve ABD ile etkili şekilde çalışmak istediğini belirtti.

- İran

Macron, Trump'ın OPEC üyelerinin petrol fiyatlarını azaltmaya yönelik yaptığı çağrıya ilişkin soruya,"Başkan Trump'ın petrol fiyatlarının yükselişi ile ilgili açıklamasına duyarlıyım ve akıl yürütmesinin sonuna kadar giderse İran'ın petrol satabilmesi petrolün fiyatları için iyi olacağının farkına varacağını düşünüyorum." yanıtı verdi.

Trump'ın gelecek günlerde İran'a karşı yeni yaptırım kararları alacağından şüpheli olduğunu ifade eden Macron, "(Trump ile) Konuştuk bunu. ABD'nin savunduğu bir strateji var. ABD, İran'ı strateji değiştirmesine ve masaya dönmesi için finans konusundaki kapasitelerini azaltıyor. Bu stratejiye katılmıyorum. Halkına acı çektirmeden siyasi baskı yapılabilir. Böylece bu siyasi baskı sadece şu anki rejime uygulanır." diye konuştu.

Macron, İran'ı nükleer anlaşmasında kalması için Avrupa Birliği, Almanya ve İngiltere ile aylardır çalıştıklarını belirtti.

Trump, BM 73. Genel Kurulu'na hitabında uygulanan ekonomik baskılar için, "İran anlaşması kapsamında kaldırdığımız nükleer yaptırımları geçen ay yeniden uygulamaya başladık. Buna 5 Kasım'da devam edilecek. Dahası da gelecek. İran'dan ham petrol ithal eden ülkelerle satın almalarını durdurmaları konusunda görüşüyoruz. " diye konuşmuştu.

ABD Başkanı, yüksek fiyat nedeniyle OPEC'i eleştirerek, "OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını artırmayı durdurmalarını istiyoruz, şu saatten sonra petrol fiyatlarını azaltmaya ve askeri korumaya yardım etmeye çağırıyoruz. Bu korkunç fiyatların daha da artmasına sessiz kalamayız.” demişti.

PARTNERDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordurDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordur
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Bazı seferler iptal edildiMeteoroloji'den peş peşe uyarılar! Bazı seferler iptal edildi
Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepkiBahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump BM 73. Genel Kurulu Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron İRAN macron Suriye Trump

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

İlginizi Çekebilir

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Bazı seferler iptal edildi

Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki

Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.