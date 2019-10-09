'Suriye Konusundaki Son Gelişmelerden Derin Endişe Duyuyorum'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin kuzeydoğu bölgesi konusunda yapılan son açıklamalar sonrasında, derin endişe duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Guterres’in, kuzeydoğu Suriye’deki gelinen son durumla ilgili kaygıları olduğu belirtildi.

Genel Sekreter Guterres’in, Suriye’nin kuzeydoğusunda çıkacak olası askeri çatışmalardan kaynaklanabilecek sivillerin risk altında olduğu için ve yapılan son açıklamaları da büyük bir endişe ile takip ettiği belirtildi.

‘Sivillere insani yardım erişimi sağlanması güvence altına alınmalı’

Açıklamaya göre Guterres, sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunması gerektiğine de vurgu yaptı.

Genel Sekreter Guterres, Suriye’de muhtaç durumdaki sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının engellenmemesi ve yardıma ihtiyacı olan sivillere erişimin güvence altına alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Guterres ayrıca Suriye’deki durumun askeri operasyonlarla düzelmeyeceği, tek çözümün Güvenlik Konseyi'nin 2015 yılında aldığı 2254 sayılı kararı uyarınca başlatılacak bir siyasi süreçle olacağı yönündeki çağrısını da yineledi.

