Suriye krizi: Anayasa komitesi 30 Ekim’de toplanacak

Komite ülkede süren iç savaşa siyasi bir çözüm bulunmasını hedefliyor.Suriye’de yaklaşık 8,5 yıldır devam eden iç savaşın ardından oluşturulan yeni anayasa komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim’de Cenevre’de yapması planlanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yapılan görüşmelere ait dökümanlara göre, yeni oluşturulan anayasa komitesi ülkede süren iç savaşa siyasi bir çözüm yolu bulunmasını hedefliyor.

Suriye hükümeti ile muhaliflerin temsilcileri Ocak 2018’de Rusya’nın Soçi kentinde yapılan konferansta anayasa komitesi kurulması konusunda görüş birliği sağlamıştı. Taraflar, aylar süren müzakerelerin ardından 150 üyeli komite üzerinde uzlaşmaya vardı. Buna göre, anayasa komitesinde Suriye hükümeti, muhalifler ve sivil toplumun 50’şer temsilcisi bulunacak. Komitede sivil toplumdan kaç temsilcinin bulunacağı son ana kadar tartışma yaratan bir konu olmuştu.

Anayasa komitesinde anlaşmazlığa yol açan noktalardan biri de anayasanın yazılması. Muhalefet tamamen yeni bir anayasa hazırlanmasını isterken, Suriye hükümeti sadece mevcut anayasada değişiklikler yapılmasında ısrar ediyor.