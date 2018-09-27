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‘Suriye Krizi Barışa Dönmeli’

27.09.2018 20:44 | Son Güncelleme

New York’ta devam 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Çalışmalarının gündeminde yer alan konuların başında Suriye yer alıyor

‘Suriye Krizi Barışa Dönmeli’

New York’ta devam 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Çalışmalarının gündeminde yer alan konuların başında Suriye yer alıyor.

Soçi’de, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda varılan mutabakatın ardından Birleşmiş Milletler Suriye’de yeni bir siyasi süreci en kısa zamanda başlatmak istiyor.

İdlib konusunda varılan mutabakat sonrasında ülkede sekiz yıldır süren iç savaşın sonlandırılması konusunda umutlar yükseldi. Bu yönde 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Çalışmaları kapsamında birçok toplantı yapılıyor. Birleşmiş Milletler kulislerinde Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaşın artık sonunun geldiği konuşuluyor.

Suriye ile ilgili Çarşamba akşamı Birleşmiş Milletler’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif üçlü bir toplantı yaptı.

Toplantıda İdlib’deki durum, Suriye'deki siyasi sürecin başlatılması, Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye Anayasa Komitesi kurma çabalarının hızlandırılmasının görüşüldüğü kaydedildi. Üçlü toplantı sonrasında ortak bir açıklama yapılmadı.

Anayasa Komisyonu için listeler verildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, üçlü toplantı sonrası Anadolu Ajansına açıklama yaptı. Çavuşoğlu, daha önce mutabık kalınan toplantının amacının Soçi'de imzalanan İdlib anlaşmasının uygulanması olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu,"Bu İdlib Mutabakatı, esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Siyasi süreci hızlandırmamız lazım. Her üç ülkenin de desteklediği ve sahiplendiği bir anlaşmadır. Bu fırsattan istifade ederek rejim ve muhalifleri bir araya getirerek siyasi süreci hızlandırmamız lazım. Suriye krizi barışa dönmeli. Önümüzdeki süreçte somut olarak atabileceğimiz en önemli adım ise Anayasa komisyonunun oluşturulmasıdır. Listeler daha önce verildi. Hem muhalifler hem de rejim tarafından. Yine sivil toplumdan da insanlar olacak. Bugün Anayasa komisyonunun bir an önce kurulmasıyla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Artık Suriye krizinin siyasi bir süreçle bir istikrar ve barışa dönmesi gerekiyor” dedi.

Suriye’de siyasi sürece hız vermek öncelik

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şöyle devam etti, “Diğer taraftan terör örgütleriyle mücadeleyi biz de sürdürüyoruz. Birlikte de sürdürüyoruz o başka bir şey. Ama siyasi süreç önemli. Bugünkü toplantımızın dışında zaten gerek Cumhurbaşkanı gerekse bizler katıldığımız toplantılar ve yaptığımız ikili görüşmelerde bu konuyu diğer muhataplarımızın gündemine getirdik. Şu anda bizim için İdlib çatışmasızlık bölgesiyle ilgili yapılan anlaşmadan sonra siyasi sürece hız vermek bir önceliktir. Tabi ki Rusya ve İran ile ortak çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

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