İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen "Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi (TDP)" kapsamında Türkiye'deki yetişkin Suriyelilere 25 Mart'ta verilmeye başlanan Türkçe dil eğitimleri, devam ediyor.

UNDP Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi'ndeki Türkçe derslerine konuk oldu.

Derslerin bir bölümünde eğitmenlik yapan Fırat, katılımcılar ve eğitmenlerle sohbet etti. Suriyelilere şimdiye kadar yaşadıkları deneyimleri, Türkçe bilmedikleri için karşılaştıkları sorunları ve neden Türkçe öğrenmek istediklerini soran Fırat, onların bu eğitimin desteğiyle ulaşmak istedikleri hayalleri dinledi.

Fırat, Suriyeli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve güçlenmesi için Türkçe öğrenmesinin önemine vurgu yaparak, "Suriyeli bireylerin ev sahibi toplum ile uyum içinde yaşamasının, kendi hayatlarını kazanmasının önündeki en büyük engel, dil sorunu. Aynı dili konuşmanın pek çok kolaylığı beraberinde getireceğine inanıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.