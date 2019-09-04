ABD destekli Suriye Demokratik Konseyi'nin üst düzey yöneticilerinden İlham Ahmed, Associated Press'e verdiği röportajda, Ankara ile Washington arasında varılan mutabakat kapsamında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda açıklamalarda bulundu.

Ahmed, atılan ilk adımların olumlu olduğunu ancak bölgede huzur sağlanabilmesi için Türk askerlerinin de Suriye sınırından çekilmesi gerektiğini söyledi. Ahmed, "Türk askerleri sınırlardan çekilmezse, her zaman bir tehdit olarak değerlendirilecek" dedi.

Türkiye ile ABD arasında geçen ay varılan güvenli bölge anlaşmasının ardından YPG öncülüğündeki Suriyeli Kürt güçler, sınırdaki tahkimatı kaldırmaya başlamış ve bazı birliklerini çekmişti.

Güvenli bölgenin derinliği

İlham Ahmed, anlaşmanın, YPG'nin 5 ila 14 kilometre derinliğindeki bir alandan çekilmesini ve 20 kilometre derinliğindeki bir bölgenin ağır silahlardan arındırılmasını öngördüğünü söyledi. Türkiye, güvenli bölgenin derinlik açısından daha geniş bir alanı kapsamasını talep ediyor.