"Suriye Kürtlerinin Türkiye ile iyi ilişkileri var"

ERBİL (AA) - MAZIN BAQAL/HEMAN HÜSEYİN - Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Suriye Muhalefeti Temsilcisi Şelal Gedo, Suriye Kürtlerinin Türkiye ile iyi ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Gedo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki Kürt meselesi ve Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriye Kürtlerinin Türkiye ile ticari ve insani başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek istediğini dile getiren Gedo, Kürtlerin ne Türkiye ne de başka bir tarafla silahlı bir mücadeleye girmeye ihtiyacı olmadığını söyledi.

Gedo, "Hem Suriye Kürtleri hem de Irak Kürtleri olarak, komşumuz Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Son 20 yıldır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye ilişkileri çok iyi ve iki taraf arasında büyük ticari ilişkiler var." diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uygulamalarına tepki gösteren Gedo, "Suriyeli Kürtler ve ENKS olarak, Suriye'deki Kürt meselesinin ulusal bir mesele olduğu kanaatindeyiz. Suriye'de Kürt meselesi silahla değil siyasi olarak çözülür." ifadesini kullandı.