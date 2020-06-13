HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye Lirası’ndaki kriz ve İdlib’de dram

Suriye Lirası’ndaki kriz ve İdlib’de dram

13.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

Şam‘a yaptırımları öngören Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası 17 Haziran’da yürürlüğe giriyor.

Halk, para biriminde yaşanan rekor değer kaybı ve enflasyonun hızla yükselmesi nedeniyle son derece endişeli.Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Şam rejimi ile para ilişkisi içinde olan kişilere yaptırımı öngören Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası 17 Haziran‘da uygulamaya giriyor. Adını, Suriye’deki on binlerce kişiye yönelik insan hakları ihlallerini belgeleyen fotoğrafları dünya basınına sızdıran askerin kod isminden alan yasa, aralık ayında ABD Senatosu’ndan geçerek kabul edilmişti.

Yaptırımlar öngören yasanın yürürlüğe girmesinden önce ise Suriye Lirası’nda rekor değer kaybı yaşanması ve enflasyondaki artış ülkedeki hayatı daha da zorlaştırıyor. Deutsche Welle (DW), radikal İslamcı grupların son kalesi sayılan İdlib dahil ülkedeki durumu, bölgeden insanlarla bağlantı kurarak takip ediyor.

DW’nin Whatsapp üzerinden aylardır bağlantı içinde olduğu Mona, İdlib’de bir felaket yaşanmasından endişe duyduğunu bildiriyor. Mart ayında yürülüğe giren ateşkes ile insanların önce umutlandığını aktaran Mona, bu kırılgan ateşkesle oluşan umutların kısa sürede yerini endişeye bıraktığını, onu koronavirüs tedbirlerinin izlediğini, şimdiyse Suriye para biriminde yaşanan rekor değer kaybıyla insanların açlıkla karşı karşıya olduğunu bildiriyor. Bütün savaş süresince görmediği manzaralara son dönemde tanık olduklarını aktaran Mona, eczane ve fırınların önünde kuyruklar oluştuğunu, fiyatların ise rekor artış gösterdiğini aktarıyor. Genç kadın geçen sene 1 dolar 600 Suriye Lirası ederken şimdi 3 bin Suriye Lirası’nın ancak 1 dolar ettiğini kaydediyor.

Suriye Lirası’ndaki rekor değer kaybına ise savaştan önce de kötü olan ekonominin daha da kötüleşmesi, koronavirüsün yol açtığı olumsuz sonuçlar ve yakın ticari ilişki içinde olunan Lübnan'daki ekonomik kriz gerekçe gösteriliyor.

17 Haziran’da başlayacak yaptırımlar da etkili

DW ile aylardır iletişimde olan İdlibli Mona’ya göre, Suriye para birimindeki rekor değer kaybında 17 Haziran‘da yürürlüğe girecek olan Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası da etkili oluyor. Mona‘ya göre yaptırımlar doğru ve Esad yönetimini zayıflatacak, ancak onunla birlikte halk da bu kötüleşmeden payını alacak.

Mona gibi düşünen 48 yaşındaki hekim Semih Kadir de yaptırım yasasının sivil halkın durumunda da kötüleşmeye neden olacağı endişesini taşıyor. İnsanların, acılarının günün birinde biteceğine dair umutlarını kaybedeceğini belirten Mona, "Artık insanlar daha fazla endişeye sahip. Açlıktan korkuyor, savaşın yeniden alevlenmesinden ve sürülmekten korkuyor" diyor. Türkiye sınırına yakın Akrabat'taki bir ortopedi hastanesinde görev yapan doktor Kadir de yaptırımları destekliyor, ancak yaptırımların Esad’ı durduracağına inanmıyor.

İdlib’de protestolar düzenleniyor

Türkiye sınırındaki bir mülteci kampında kalan 25 yaşındaki Mohamed ise, DW’ye yolladığı sesli mesajlarında halihazırda zaten açlık sınırında yaşandığını ve artan enflasyon ile ülkenin tamamında durumun daha da kötüleşeceğinden emin olduğunu ifade ediyor.

Mona da son dönemde İdlib’de sık sık Heyet Tahrir El Şam'a (HTŞ) karşı gösteriler yaşandığını bildiriyor. Geceleri pencereyi açtığında öfkeli insanların hem HTŞ’ye hem de Şam yönetimine karşı tepkilerini ve nefretini bağırararak dile getirdiğini duyduklarını söylüyor. Mona, protestoların bir getirisi olacağına inanmasa da insanların elinden başka bir şeyin de gelmediğini belirtiyor.

Esther Felden, Birgitta Schuelke-Gill

© Deutsche Welle Türkçe

https://www.dw.com/de/syrien-w%C3%A4hrungskrise-verschlimmert-lage-in-idlib/a-53781557

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Trump yönetimi 'LGBT bireylere' sağlık alanında tanınan korumayı kaldırıyorTrump yönetimi 'LGBT bireylere' sağlık alanında tanınan korumayı kaldırıyor
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Diğer Haberler
Trump, siyahi Amerikalıların talebi üzerine Oklahoma mitingini bir gün erteledi

Trump, siyahi Amerikalıların isteğini kabul etti

Trump yönetimi 'LGBT bireylere' sağlık alanında tanınan korumayı kaldırıyor

Trump yönetimi 'LGBT bireylere' sağlık alanında tanınan korumayı kaldırıyor

Brezilya, ABD'den sonra koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke oldu

Brezilya'da korkunç bilanço

Çin'de 197 milyonu aşkın öğrenci tekrar ders başı yaptı

Pandeminin merkeziydi! 197 milyonu aşkın öğrenci ders başı yaptı

Türk hacker’lar Yunanistan’ı ikinci kez hackledi

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Trump'tan Joe Biden'ın 'askerler onu Beyaz Saray'dan çıkarır' sözlerine yanıt

Trump: Seçimleri kaybedersem...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.