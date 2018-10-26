"Suriye Lübnan için büyük bir endişe kaynağı"

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn, Suriye'nin ABD için olduğu gibi Lübnan için de büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Lübnan'ı ziyaret eden Rayburn, başkent Beyrut'ta Başbakan Saad el-Hariri ile görüştü.

Görüşme sonrası yazılı açıklama yapan Rayburn, Suriye konusuna çözüm bulmak amacıyla ortak hedefler üzerinde çalışmak üzere Lübnan'ı ziyaret ettiğini aktardı.

Rayburn, "Suriye, ABD için olduğu gibi Lübnan için de büyük bir endişe kaynağı. ABD'nin Lübnan'a nasıl yardım edebileceği ve güvenlik ve istikrarın tesisinde ortak çıkarlar için nasıl çalışılabileceği konusunda tavsiyeler almak üzere buradayım." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Lübnan ile güçlü ortaklıkları bulunduğunu belirten Rayburn, ülkesinin bu ortaklığı daima geliştirmek istediğini kaydetti.

Rayburn, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gelmişti.

