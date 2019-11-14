Suriye meselesiyle ilgili Erdoğan: "ABD'nin bölgedeki amacını gerçekleştirebileceği en güvenilir ortağı Türkiye’dir, öyle olmalıdır."

Suriye meselesiyle ilgili Erdo\u011fan: "ABD'nin b\u00f6lgedeki amac\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirebilece\u011fi en g\u00fcvenilir orta\u011f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019dir, \u00f6yle olmal\u0131d\u0131r."PARTNER\u015eoke eden de\u011fi\u015fim!1915 Ermeni olaylar\u0131yla ilgili Erdo\u011fan: "104 y\u0131l \u00f6nce ya\u015fanm\u0131\u015f meselede karar vericiler siyaset\u00e7iler de\u011fil tarih\u00e7iler olmal\u0131d\u0131r."Erdo\u011fan: "Amerika ile mutabakat\u0131m\u0131za ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz."
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