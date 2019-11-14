Suriye meselesiyle ilgili Erdoğan: "ABD'nin bölgedeki amacını gerçekleştirebileceği en güvenilir ortağı Türkiye’dir, öyle olmalıdır."

Suriye meselesiyle ilgili Erdo\u011fan: "ABD'nin b\u00f6lgedeki amac\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirebilece\u011fi en g\u00fcvenilir orta\u011f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019dir, \u00f6yle olmal\u0131d\u0131r." \u015ea\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Bu kareler T\u00fcrkiye'de \u00e7ekildiErdo\u011fan: "\u015eayet istenilen \u015fartlar sa\u011flan\u0131rsa Patriot alabilece\u011fimizi Say\u0131n Ba\u015fkan'a daha \u00f6nce s\u00f6yledim, yine s\u00f6yl\u00fcyorum."Erdo\u011fan: "S-400 sistemi ve F-35 program\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere bu alanda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u0131namalar\u0131n \u00fcstesinden ancak diyalogla gelebiliriz."
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