Suriye Milli Ordusu askerinin memlekete dönüş sevinci

Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan Suriye Milli Ordusundan Tel Abyadlı askerler, yıllar önce ayrılmak zorunda kaldığı memleketlerine dönerek akrabalarına kavuştu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad teröristlerden temizlenmişti.

İlçenin alınmasının ardından kent merkezine giren AA muhabirleri, yaklaşık 5,5 yıl sonra ilçe merkezine dönen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve komutanlarının yaşadığı mutluluğu görüntüledi.

Yıllar sonra ilçelerine zaferle dönen SMO'nun Tel Abyadlı askerleri büyük sevinç yaşayarak gözyaşları döktü.

- Yeğenine kavuştu

İlçe merkezinde bir askerin yakın akrabasıyla uzun yıllar sonra kavuşması kameralara yansıdı.

AA muhabirine konuşan Tel Abyadlı SMO askeri, "Şu an ablamın oğlu ile beraberim. Onları görmeyeli yaklaşık 6 yıl olmuştu. Çok şükür. Allah'ın izni ve Suriye Milli Ordusunun sayesinde evimize döndük." dedi.