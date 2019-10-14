HABER

Suriye Milli Ordusu askerleri mutluluklarını çocuklarla paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu askerleri, yaklaşık 5,5 yıl aradan sonra terörden arındırılan Tel Abyad'da sevinçlerini çocuklarla paylaştı - Çocuklar, askerlerin dağıttığı şekerleri kameraya göstererek mutluluklarını yansıttı

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 5,5 yıl aradan sonra terörden arındırılan Tel Abyad'da mutluluklarını çocuklarla paylaştı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad, teröristlerden temizlendi.

Yaklaşık 5,5 yıl teröristlerin hüküm sürdüğü ilçenin merkezine giren SMO askerleri ve komutanları, büyük mutluluk yaşadı.

Fotoğraf karelerinde, SMO mensuplarının ilçe sokaklarında sevinçlerini çocuklarla paylaştıkları görüldü.

Çocuklar da askerlerin dağıttığı şekerleri kameraya göstererek mutluluklarını yansıttı.

- Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir sene sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Enver Yücel: Dünya ülkeleri Türkiye'ye haksızlık yapıyorEnver Yücel: Dünya ülkeleri Türkiye'ye haksızlık yapıyor
Istranca Ormanları'nda mantar için kamp kuranlar bu yıl üzgünIstranca Ormanları'nda mantar için kamp kuranlar bu yıl üzgün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı DEAŞ SMO Suriye Milli Ordusu Tel Abyad YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Ayn el Arap'a harekat için hazırlıklar tamamlandı, Erdoğan'ın talimatı bekleniyor

Hazırlıklar tamam yeni hedef için Erdoğan'ın talimatı bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Durmak yok

Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Karkamış'ta eğitime 2 gün ara

Bir ilçede daha okullar tatil edildi

Balıkesir Ayvalık'ta göçmen teknesi battı! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.