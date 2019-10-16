Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda canını ortaya koydu

TEL ABYAD/RASULAYN (AA) - Barış Pınarı Harekatı'nda geride kalan bir haftada canını ortaya koyarak şiddetli çatışmalara giren Suriye Milli Ordusu, 46 şehit verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kaldı.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsalındaki çeşitli noktalarda YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor.

9 Ekim'de başlayan harekatın ilk haftasında 46 SMO askeri şehit düştü, 136 asker ise yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 2 ilçe merkezi, 1 belde ve onlarca köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.

