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Suriye Milli Ordusu da Fırat'ın doğusuna girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara giriş yaptı

TEL ABYAD (AA) - Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.

SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı SMO TSK YPG/PKK

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