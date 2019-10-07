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Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:35 | Son Güncelleme

Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu'nun özel kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını, gerçekleştirdikleri tatbikatla tamamladı

AFRİN (AA) - Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek amacıyla tatbikat düzenledi.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin batısında gerçekleşen tatbikata, SMO'nun özel kuvvetler unsurları katıldı.

Gerçek mühimmatla yapılan tatbikatı Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris yönetti.

Savaş durumunda intikal, savunma ve saldırı taktikleri konusunda özel eğitime sahip olan 500 savaşçı, temsili olarak düşman unsurlarına ait bir tepeyi ele geçirdi.

Havan atışlarıyla başlayan tatbikatta, diğer ağır silahların desteğiyle ilerleyen piyade unsurlar, taktik uygulamalar gerçekleştirdi.

İdris, tatbikatın sonunda özel kuvvetlere teşekkür etti.

Tatbikatta, Hamza Tümeni Genel Komutanı Seyf Ebubekir de hazır bulundu.

Özel kuvvetler birlikleri Hamza Tümeni çatısı altında eğitim görüyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu grupları, geçen cuma Suriye Geçici Hükümetine bağlı "Milli Ordu" adı altında birleştiklerini duyurmuştu.

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SMO Suriye Suriye Milli Ordusu

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