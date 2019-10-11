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Suriye Milli Ordusu komutanı: "Söz veriyorum sivilleri koruyacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:40 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu’nun bir komutanı Tel Abyad kırsalındaki halkla bir araya gelerek, "Söz veriyorum sivilleri koruyacağız" dedi.Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad kırsalındaki köyleri teröristlerden temizlendi.

Suriye Milli Ordusu’nun bir komutanı Tel Abyad kırsalındaki halkla bir araya gelerek, "Söz veriyorum sivilleri koruyacağız" dedi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad kırsalındaki köyleri teröristlerden temizlendi. Bölge halkıyla bir araya gelen Suriye Milli Ordusu’nun bir komutanı ise, "Ben buradan dünyaya göndermek istiyorum, bizler arasında hiçbir fark yoktur ister Arap olsun ister Kürt, Ermeni ister Türkmen hepimiz burada kardeşiz. Biz Tel Abyad’ı PKK PYD’dan temizlemek için buraya geldik . Söz veriyorum buradaki sivillerin mallarını, paralarını koruyacağız bu bizim ilkemiz ve amacımız" açıklamasında bulundu.

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