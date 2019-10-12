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Suriye Milli Ordusu komutanları kurtarılan bölgede halkla kucaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:34 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan köylerde halkla kucaklaşarak güvenliklerini sağlama sözü verdi - Milli Ordusu komutanlarından Yusuf Abbud: - "Sevgili Suriye'de Suriye Milli Ordusu olarak Ermeni, Hıristiyan, Arap, Türkmen veya Kürt ayırt etmeyiz" - "Halk burada bize emanettir. Canlarını ve mallarını muhafaza edeceğiz. Hedefimiz sivilleri korumaktır" - Kürt Komutan Şadi Şimmo: - "Kürt halkını YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarmak için geldik"

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden kurtarılan köylerde bir araya geldikleri sivillere can ve mal güvencesi veren Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanları, hedeflerinin bölgedeki sivilleri terörden kurtarmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SMO komutanları ve askerleri, harekat kapsamında, terörden arındırılan köylerde bir araya geldikleri sivillere "korkmamaları ve yaşamlarını güven içinde sürdürmelerini" söylüyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgalinden temizlenen köylerde halka can ve mal güvencesi veren SMO komutanlarının görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, SMO komutanlarından Yusuf Abbud'ın YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Yabse köyü sakinleriyle buluşması, halkla yakından ilgilenmesi ve güvence vermesi geniş yer buldu.

Abbud bir araya geldiği sivillere yönelik konuşmasında, "Tel Abyad kırsalındayız. Bir yanımda Aziz kardeşim, Ermeni kardeşim Anto Beu Haçi, diğer yanımda da Arap Abdülaziz var. Bütün dünyaya sesleniyoruz. Biz sevgili Suriye'de Suriye Milli Ordusu olarak Ermeni, Hıristiyan, Arap, Türkmen veya Kürt ayırt etmeyiz." dedi.

Bölgeyi bölücü terör örgütü YPG/PKK'dan özgürleştirmek için geldiklerini anlatan Abbud, "Halk burada bize emanettir. Canlarını ve mallarını muhafaza edeceğiz. Hedefimiz sivilleri korumaktır." şeklinde konuştu.

- "Kürt halkının canı ve malı size emanettir"

SMO'nun Kürt komutanlarından Şadi Mişşo da Kürt halkını YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarmak için geldiklerini söyledi.

Mişşo, "Bizler Türkmen, Arap ve Kürt olan çocuklarınızız. Barış Pınarı Harekatı'na katılan arkadaşlara da sesleniyorum. Fırat'ın doğusundaki Kürt halkının canı ve malı size emanettir." diye konuştu.

- "Burada güvenli limandasınız"

Kurtarılan bölgelerde halkla kucaklaşan SMO'dan bir komutan da "Burada evlerinizin önünde oturun. PKK ile alakanız var mı, hayır yok. Yerinizde kalın. Bugün bölge temizlensin ve tahkimatı sağlansın, herkes bahçesine, rızkına geri döner. Dükkanı ve evleri yeniden açar. Bizi sizi kurtarmak ve özgürleştirmek için buradayız." diyerek halkı teskin etti.

Komutan, "Korkmayın size kimse bir laf söylemez. Siz burada güvenli limandasınız. Şu bölgeyi bir temizleyelim. Başımızın, gözümüzün üstünde yeriniz var." ifadelerini kullandı.

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Barış Pınarı Harekatı Suriye Milli Ordusu

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