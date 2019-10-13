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Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 18:05 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ilçe merkezininin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan Suriye Milli Ordusu komutanları sevinç gözyaşları döktü - SMO askerlerinin gelişini mutlulukla karşılayan çocuklar, askerlerin yanına koşarak tankların üzerine çıktı

Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve komutanları, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasının ardından SMO askerleri ve komutanları büyük mutluluk yaşadı.

Görüntülerde bir SMO komutanının sevinç gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Komutan, "Ve biz Tel Abyad'dayız (merkezde), Tel Abyad’dayız. 6 yıl sonra buraya döndük. Şanlı Tel Abyad. Darısı Tel Rıfat’ın kurtarılmasına. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

SMO askerlerinin ilçe merkezine gelişini mutlulukla karşılayan Tel Abyad'lı çocuklar da askerlerin yanına koşarak tankların üzerine çıktı.

Kent merkezinde kontrolü sağlayan SMO askerleri, arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tel Abyad, harekatta Rasulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi olmuştu.

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini Haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti.

Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut.

YPG/PKK'lılar buradaki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı.

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Barış Pınarı Harekatı SMO Suriye Milli Ordusu Tel Abyad TSK

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