HABER

Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:05 | Son Güncelleme

Muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu, Türkiye’nin olası askeri harekatında güvenlik tedbiri oluşturmak amacıyla Münbiç hattını takviye etti

MÜNBİÇ (AA) - Türkiye, Fırat nehrinin doğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik askeri harekat hazırlıklarını tamamlarken, Suriye Milli Ordusu (SMO) da güvenlik tedbirleri alıyor.

Suriyeli muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden çok sayıda zırhlı araç ve savaşçıyı gün içerisinde Münbiç cephe hattına sevk etti.

SMO böylece, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat nehrinin doğusundaki terör hedeflerine askeri harekat başlatması durumunda Münbiç’ten gerçekleşebilecek YPG/PKK saldırılarına karşı tedbir aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, “Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.” açıklamasını yapmıştı.

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Yağmur dindi, denizin rengi değiştiYağmur dindi, denizin rengi değişti
MSB'den 'Engel tanımaz aşarız' paylaşımıMSB'den 'Engel tanımaz aşarız' paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli ordu

En Çok Okunan Haberler

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem sonrası Avcılar için imar değişikliği oy birliğiyle kabul edildi

Deprem sonrası harekete geçildi! Avcılar için yeni gelişme

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

"Yenikapı'da şov yaptınız" diyerek eleştirdi: Meclis üyeniz kullanıyor

"Yenikapı'da şov yaptınız" diyerek eleştirdi: Meclis üyeniz kullanıyor

Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama

Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama

MSB'den 'Engel tanımaz aşarız' paylaşımı

MSB'den 'Engel tanımaz aşarız' paylaşımı

AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.