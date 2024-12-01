Suriye Milli Ordusu 'Özgürlük Şafağı' operasyonu başlattı: PKK/YPG'ye büyük darbe... Teröristler Tel Rıfat'tan böyle kaçtı

Suriye 4 günden beri hareketli saatler geçiriyor. Muhalifler Beşar Esad yönetiminin kontrolünde bulunan bölgelere birer birer girdi ve kontrolü sağladı. Dün gelen bilgilere göre Suriye'de devlet televizyonunun yayını kesilerek darbe girişiminde bulunulduğu belirtildi. Ayrıca muhalif grupların Halep'ten sonra Hama'da da kent merkezine ulaştığı bilgisi geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konu üzerine Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Öte yandan ABD ise Suriye'deki gelişmeler üzerine açıklamada bulundu. SMO, PKK/YPG'nin terör koridori oluşturmasına yönelik Özgürlük Şafağı operasyonu başlatarak birçok bölgede terör örgütüne sahayı dar ediyor. Son gelen bilgilere göre, işgal altında olan Tel Rıfat SMO tarafından tamamen kuşatıldı.

17.19 KRİTİK İSİM ÖLDÜRÜLDÜ! BÖYLE KAÇTILAR Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Tel Rıfat sorumlusu öldürüldü. Tel Fırat'ın kuşatma altına alınması sonrasında teröristlerin kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

17.10 BİRÇOK KÖY KURTARILDI SMO, operasyon kapsamında Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.

17.05 TERMİK SANTRALİN KONTROLÜ SMO'YA GEÇTİ Suriye Milli Ordusu Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarını sürdürüyor. Ordu, Halep’in doğu kırsalındaki termik santralin kontrolünü ele geçirdi. M4 Halep-Rakka yolu üzerinde bulunan termik santralin Suriye’deki en büyük termal santral olduğu belirtildi. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmalar devam ederken, Azez’deki terör örgütleri kontrolünde bulunan Minnığ Askeri Hava Üssü ele geçirildi.

16.28 MİNNIĞ HAVALANI TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG’nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Tel Rıfat’taki Minnığ Havaalanı'nı teröristlerden kurtardı.

16.11 Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

15.45 PKK/YPG'YE BÜYÜK DARBE: TEL RIFAT KUŞATILDI! Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alırken ilerleyişini sürdürüyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO askerleri, ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışarak ilerledi.

Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne aldıktan sonra Halep yönünde ilerleyen SMO birlikleri, Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların daha önce ele geçirdiği Şeyh Neccar sanayi bölgesine ulaşarak ilçenin güneyine yerleşti. Böylece terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat sahası tüm yönlerden kuşatılmış oldu.

13.45 PKK'NIN LOJİSTİK HATTI KESİLDİ Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Halep ilindeki Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirerek, PKK/YPG’nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattını kesti.

11.15 PKK/YPG'YE KARŞI ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU BAŞLATILDI Güvenlik Kaynakları, SMO'nun PKK/YPG'NİN Tel Rıfat ile Suriye'nin Kuzeydoğusunda terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlattığını duyurdu.

10.50 TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriye’nin kuzeyinde başta İdlib’te başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep’i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı. Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep’e yönelik operasyonunun başlaması ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybettiği belirtildi. Bu durumun Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG’den destek istemesine neden olmuş, PKK/YPG’ye alan açıldığını bildirildi.

10.30 HALEP HAVALİMANI PKK/YPG'DEN HTŞ'YE GEÇTİ Suriye ordusundan yapılan açıklamada, HTŞ’nin Halep’e girdiği ilk kez resmi olarak doğrulandı. Onlarca rejim askerinin öldürüldüğü, muhalif grupların Halep kentinin büyük bölümüne girdiği, bunun üzerine ordunun yeniden konuşlanmak zorunda kaldığı ifade edildi. Muhalif gruplara "karşı saldırı" hazırlamak amacıyla birliklerin Halep’ten geçici olarak çekilme kararı aldığı duyuruldu. Geri çekilmenin, karşı saldırıya geçmek üzere takviye birliklerin konuşlanması öncesinde yeniden toparlanma çabalarının bir parçası olduğu kaydedildi. Rejim askerlerinin geri çekildiği Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı önemli noktaların terör örgütü PKK/YPG’ye bırakıldığı öğrenildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam ve müttefik grupların terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Halep Uluslararası Havalimanı’nda kontrolü sağladığını bildirdi.

10.00 HALEP DÜŞTÜ Suriye’de muhalif Heyet Tahrir Eş-Şam’ın (HTŞ) Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib’in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep’e 27 Kasım’da başlattığı operasyonu sürüyor. HTŞ’ye bağlı muhalif grupların, Halep’in büyük bölümünde kontrol sağladığı belirtildi. Halep halkına güvende oldukları ve korkmamaları yönünde bildiri yayınlandı. Kentte tam kontrol sağlanana kadar çatışmaların süreceği aktarıldı. Ülkedeki iç savaşı takip eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada da, "Tahrir Eş-Şam ve ona bağlı gruplar, şehrin büyük bölümünü, hükümet binalarını ve hapishaneleri ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı. Muhaliflerin kontrol sağladığı önemli bölgeler arasında Yeni Halep, Hamdaniye, Salah Al-Din, Al-Shaar, Al-Furqan, Al-A’dhamiyah, Al-Jamila, Al-Firdaws, Saif Al-Dawla, Al-Sukari, Saadallah Meydanı, Halep Kalesi, Halep Üniversitesi bölgesi, Eski Halep, Nil Caddesi ve hükümet binaları yer alıyor.

09.30 İRAN VE RUSYA'DAN ORTAK MESAJ İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulanırken, İran, Rusya ve Türkiye arasındaki Astana sürecinin üç ülke tarafından ciddiyetle takip edilmesi gerektiği ifade edildi. Suriye’de muhaliflerin Halep’e yönelik başlattığı saldırıları “ABD ve İsrail projesi” olarak nitelendiren Arakçi, “Terör örgütlerinin Suriye topraklarını hedef alan saldırıları, siyonist rejim ve ABD’nin bölgeyi kaosa sürüklemeye çalışan eylemlerinin bir devamıdır. Özellikle Suriye’nin komşuları, bölge ülkeleri ile İran ve Rusya, terör örgütleriyle etkin mücadele ederek bu tehlikeli planı bozmaya çalışmalıdır” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, iki ülke arasında yakın temasın zaruri olduğunu ifade etti.

09.00 IRAK, SURİYE SINIRINI KAPATTI Suriye’de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) ve rejim güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Irak sınır güvenliğini artırıyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi. Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti. Karar sonrası Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad ile Sudani’nin bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Açıklamada, “Sudani, Suriye ve Irak’ın güvenliğinin ortak olduğunu vurguladı” denildi.

08.30 MUHALİFLER HAMA'DA Suriye’de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam’ın (HTŞ) ilerleyişi sürüyor. Halep ve İdlib’te kontrolü eline geçiren HTŞ ve ona bağlı gruplar, kuzeydeki Hama kentinin merkezine ulaştıklarını açıkladı. Suriye hükümeti ise, ordusunun Hama’dan çekildiğine dair haberleri yalanladı. Devlete bağlı SANA Haber Ajansı’nın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, kuvvetlerin kentin kuzey ve doğu kırsalında konuşlandığı aktarıldı.

07.00 ESAD'DAN 'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMA' MESAJI Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmaların gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Esad, telefon görüşmesinde Suriye’nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini, müttefik ve dostlarının yardımıyla onları püskürtme ve ortadan kaldırma gücüne sahip olduğunu vurguladı” denildi.