HABER

Suriye Milli Ordusu PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu, terörist örgütlerine karşı devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn’ın çevresinde terör örgütü PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı.Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4.

Suriye Milli Ordusu PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı

Suriye Milli Ordusu, terörist örgütlerine karşı devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn’ın çevresinde terör örgütü PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı.
Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4. gününde ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn’ın çevresinde terör örgütü PYD/PKK’ya ait geniş tünel ağını kontrol altına aldığını açıkladı.

Suriye Milli Ordusu PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı

Suriye Milli Ordusu PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı

Suriye Milli Ordusu PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!
Periler kayıpsız geçtiPeriler kayıpsız geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Pendik'te feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Feci kaza! Otobüs durağına böyle daldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.