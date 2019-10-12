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Suriye Milli Ordusu, Resulayn’ı kontrol altına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’ın kontrolünün sağlandığı açıklandı.Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Resulayn’da kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’ın kontrolünün sağlandığı açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Resulayn’da kontrolü sağladıklarını açıkladı. Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu’nun Fırat’ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’yla Resulayn’daki terör hedefleri bir bir bombalanıyor. TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri Rasulayn’ın sınır kapısını terör örgütü YPG/PKK’dan ele geçirdiklerini duyurdu. Bölgede terör örgütünün yeraltı kaçış sığınakları ateşe verildi. Bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı. Suriye Milli Ordusu askeri, "Allah’ın yardımıyla Suriye Milli Ordusuna ait Hamza Tugayı asker grubu Rasüleyn’a girdi" dedi.

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