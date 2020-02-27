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Suriye Milli Ordusu Serakib'i geri aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 10:26 | Son Güncelleme

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu İdlib'de, M4 ve M5 otoyollarını birleştiren stratejik öneme sahip Serakib kasabasını geri aldığını duyurdu.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu stratejik öne sahip Serakib kasabasını geri aldığı bildirildi. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Naci Mustafa "Serakib Esad'ın çetelerinden tamamen kurtarıldı" dedi. Suriyeli silahlı muhalif gruplardan başka kaynaklar da bu bilgiyi doğruladı.

Suriye ordusu yaklaşık üç hafta önce Serakib'i silahlı muhalif grupların elinden almayı başarmıştı. Ülkenin dört büyük kentini, Şam, Humus, Hama ve Halep'i birbirine bağlayan M5 ve Akdeniz kıyısındaki önemli liman kenti Lazkiye'ye giden M4 otoyolu Serakib üzerinde birbiriyle buluşuyor. Rejim açısından otoyolların geri alınması ülkenin ekonomisini yeniden canlandırmak açısından büyük önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de iki Türk askerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; bir adet hava savunma füze sistemi, bir adet ZU-23 uçaksavar, bir adet Tanksavar, üç tank, bir mühimmat aracı, iki iş makinesinin imha edildiği, üç tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ölen askerlerin İstihkâm Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş olduğu belirtildi.

DW, AFP, Reuters / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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