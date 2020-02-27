Suriye Milli Ordusu Serakib'i geri aldı

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu stratejik öne sahip Serakib kasabasını geri aldığı bildirildi. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Naci Mustafa "Serakib Esad'ın çetelerinden tamamen kurtarıldı" dedi. Suriyeli silahlı muhalif gruplardan başka kaynaklar da bu bilgiyi doğruladı.

Suriye ordusu yaklaşık üç hafta önce Serakib'i silahlı muhalif grupların elinden almayı başarmıştı. Ülkenin dört büyük kentini, Şam, Humus, Hama ve Halep'i birbirine bağlayan M5 ve Akdeniz kıyısındaki önemli liman kenti Lazkiye'ye giden M4 otoyolu Serakib üzerinde birbiriyle buluşuyor. Rejim açısından otoyolların geri alınması ülkenin ekonomisini yeniden canlandırmak açısından büyük önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de iki Türk askerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir” denildi.