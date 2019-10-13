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Suriye Milli Ordusu Tel Abyad’ı Suriyeli mültecilere armağan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 20:47 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terörden arındırılan Tel Abyad’ı mülteci kampında yaşayan Suriyelilere hediye ettiklerini söyledi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat’ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 5 gün önce başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad terörden arındırıldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terörden arındırılan Tel Abyad’ı mülteci kampında yaşayan Suriyelilere hediye ettiklerini söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat’ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 5 gün önce başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad terörden arındırıldı. Suriye Milli Ordusu askerleri, Tel Abyad’ı mülteci kamplarında yaşayan Suriyelilere hediye ettiklerini belirterek, "PKK terör örgütünden temizlenen Tel Abyad’ın zaferini çadırda yaşayan mülteci kardeşlerimize hediye ediyoruz. İnşallah bütün mülteciler evlerine döner. Allah dualarımızı kabul etsin" ifadelerini kullandılar.

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