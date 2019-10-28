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Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 118 şehit verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO), bölgenin güvenliğini sağlamak için yapılan arama tarama çalışmalarına devam ediyor - SMO, harekatın başından bu yana 118 askerini şehit verdi, 417 askeri yaralandı

TEL ABYAD/RASULAYN (AA) - Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü YPG/PKK'nın devam eden saldırıları sonucu şehit olan SMO askeri sayısı 118'e yükseldi.

SMO askerleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için yürütülen arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Harekatın durdurulmasıyla Tel Abyad ve Rasulayn çevresinde oluşan cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarını sürdürüyor.

YPG/PKK ise cephe hatlarına sık sık saldırı ve tacizlerde bulunurken yerleşim yerlerinde bomba yüklü araçlar patlatıyor.

Sahadaki SMO komutanlarından alınarak derlenen bilgilere göre, 9 Ekim'den bu yana SMO'nun verdiği şehit sayısı 118'e, yaralı sayısı 417'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim’de yaptığı konuşmasında SMO'nun "gerçekten kahramanca bir mücadeleyle terör örgütünün yerleşim yerlerinden temizlenmesinde büyük başarılar gösterdiğini" söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ekim'de AA Editör Masası’nda yaptığı değerlendirmede, "Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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Barış Pınarı Harekatı Suriye Mili Ordusu

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