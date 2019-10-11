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Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:46 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu (SMO) savaşçıları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Tel Halef köyünde örgüte ait sözde bayrakları indirdi - Köyde arama-tarama çalışmaları yapan SMO, örgütün sığınak olarak kullandığı tüneller buldu

RASULAYN (AA) - Suriye Milli Ordusu (SMO) savaşçıları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Tel Halef köyünde örgüte ait sözde bayrakları indirdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SMO savaşçıları, harekat kapsamında terörden kurtarılan köylerde güvenlik tedbirleri alarak, arama tarama faaliyetini sürdürüyor.

Bu kapsamda SMO, Rasulayn'da terörden arındırılan Tel Halef köyünde, terör örgütüne ait sözde bayrakları indirirken, arama-tarama çalışmaları sırasında örgütün sığınak olarak kullandığı tünelleri ortaya çıkardı.

Önceki gün başlayan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehrinin doğusunda şu ana kadar 13 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

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Barış Pınarı Harekatı bayrak Rasulayn SMO tünel YPG/PKK

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