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  4. Suriye Milli Ordusu’ndan Ayn İsa’da YPG/PKK’ya yönelik operasyon

Suriye Milli Ordusu’ndan Ayn İsa’da YPG/PKK’ya yönelik operasyon

20.12.2020 15:45 | Son Güncelleme:
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Suriye Milli Ordusu (SMO), Ayn İsa bölgesinde terör örgütü YPG/PKK’nın mevzilerini vurdu.Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa bölgesini terör örgütü YPG/PKK’dan temizlemek için operasyon başlattı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Ayn İsa bölgesinde terör örgütü YPG/PKK’nın mevzilerini vurdu.
Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa bölgesini terör örgütü YPG/PKK’dan temizlemek için operasyon başlattı. Operasyonda terör örgütünün mevzileri hedef alındı. Dün gece başlayan operasyon sırasında şiddetli çatışmalar yaşandı. YPG/PKK’nın kullandığı bazı silahların imha edildiği öğrenildi. SMO, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını açıkladı.
Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa çevresinde en az 3 köyü terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarmıştı.

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