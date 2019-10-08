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Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu, Jerablus kentinden hareket ederek, Türkiye'nin olası Suriye harekatı öncesi 15 araçlık konvoyla Fırat Nehri’nin doğusuna yöneldi. Öte yandan terör örgütü YPG'li teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'daki hazırlıkları görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Suriye Milli Ordusu’na bağlı yüzlerce güç, 15 araçlık konvoyla El Bab’dan hareket etti.

El Bab’dan çıkan Suriye Milli Ordusu güçleri, Jerablus kentini geçerek Fırat’ın doğusuna doğru hareket etti.

Fırat’ın doğusunda yapılacak olası operasyonda görev almak için yola çıkan güçler, Türkiye’den gelecek emri bekliyor.

YPG'NİN OPERASYON PANİĞİ

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, ABD'nin Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG'de panik hakim olduğu gözlendi.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattından görülebilen örgüt mensuplarının çalışmaları görüntülendi.

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü.

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Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı.

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Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar da devriye faaliyetini sürdürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
milli suriye ordusu fıratın doğusu jerablus sevkiyat

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