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Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek

KİLİS (AA) - Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek için Şanlıurfa'ya bir askeri güç gönderdi.

Suriye Milli Ordusu askerlerini taşıyan otobüsler ile mühimmat yüklü tırlar, Kilis'ten Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen konvoyun Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Kilis sınıra askeri malzeme sevkiyatı Suriye Milli Ordusu

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