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Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:49 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan köylerdeki sivillere güven içinde yaşama garantisi veriyor

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen köylerde yaşayan sivillere, güven içinde yaşama garantisi veriyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda köyler terörden arındırılıyor.

SMO unsurları, TSK ile Fırat Nehri'nin doğusunda köyleri teröristlerden temizlerken sivillere, yaşamlarını güven içinde sürdürecekleri mesajlarını veriyor.

Gün içinde kurtarılan El Yabse köyündeki bir SMO komutanının görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde komutan, sivillere hitaben, "Rahat olun. Biz sizin aileniz ve halkınızız. Sizi korumak için buradayız. Suriye halkı olarak, bölücü bir terör örgütü tarafından devlet yapılanmasına izin vermeyiz. Din Allah’ındır, vatan hepimizin. Sizi YPG/PKK'dan özgürleştirmek için buradayız. İnşallah güven içerisinde yaşamınızı sürdüreceksiniz. Keşke daha önce gelseydiniz diyeceksiniz. Sizlerden sadece dua etmenizi istiyoruz." ifadelerini kullanıyor.

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, gün içinde Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

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SMO'dan sivillere güvence

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