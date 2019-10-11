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Suriye Milli Ordusundan YPG/PKK’ya gözdağı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 22:56 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye Milli Ordusundan terör örgütü PYD/PKK’ya gözdağı verildi.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye Milli Ordusundan terör örgütü PYD/PKK’ya gözdağı verildi. Suriye Milli Ordusunun operasyon bölgesine giderken moralin çok iyi olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden Suriye’nin Tel Abyad kentine terör örgütü PYD/PKK ile savaşmaya giden Suriye Milli Ordusunda görevli Üsteğmen Mülazım Hikmet Muhammet, Barış Pınarı Harekatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üsteğmen Muhammet, YPG/PKK’ya gözdağı vererek, “Türk askeri ile birlikte beraberiz. Biz kardeşiz. Operasyonlarımız birlikte sürecek. İnşallah Türk askeri ile birlikte çok yakında YPG/PKK’yı bitireceğiz” dedi. Üsteğmen Muhammet, “İnşallah 48 saat içinde bölgenin komplesini ele geçireceğiz. Türk askeri ile birlikte çok yakın bir zamanda Tel Abyad’a gireceğiz. Güzel haberler alacağız. Biz eskiden bugüne kadar hep Türk askeri bile birlikte beraberiz. Biz kardeşiz. Operasyonlarımız birlikte sürecek. Türk askeri ile birlikte çok yakında YPG/PKK’yı bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kuzeyinde yaptıkları operasyonda sivillere karşı çok hassas davrandıklarını belirten Muhammet, “Biz kendi vatandaşlarımızı koruduğumuz gibi Kürtleri de koruyoruz. Bizim amacımız PKK’yı bitirmek. Biz sivillere zarar vermiyoruz. Bizim kurtardığımız vatandaşların yanında PKK’nın kaçırdığı çoluk çocuk da var. Biz Suriye topraklarının bütünlüğünden yanayız. Türkler çoluk çocuğunu bizim vatanımıza gönderip bizim için savaşıyor.” diye konuştu.

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