HABER
  4. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü: "Halep’ten son 24 saatte en az 2 bin aile kaçtı"

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü: "Halep’ten son 24 saatte en az 2 bin aile kaçtı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Esad rejiminin Halep’e yönelik son saldırılarıyla oluşan yeni göç dalgası nedeniyle siviller güvenli bölgelere kaçmaya devam ediyor.

Esad rejiminin Halep’e yönelik son saldırılarıyla oluşan yeni göç dalgası nedeniyle siviller güvenli bölgelere kaçmaya devam ediyor. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan bilgilere göre son 24 saatte 2 bin aile Halep’ten kaçtı.
Suriye’de Beşar Esad rejimi tarafından Halep’e yönelik son hava saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bombardıman nedeniyle siviller güvenli alanlara sığınmaya çalışıyor. Suriye Müdahale Koordinatörleri ekibi, Halep güneyinden ve batısından çok sayıda sivilin kaçtığını açıkladı. Yayınlanan bilgilere göre, son 24 saatte en az 2 bin 886 aile güvenli bölgelere kaçtı. Kaçan sivillerin büyük bir kısmının güvenli bölgelere geçmek üzere hala yolda olduğu belirtildi. Durumu takip eden Suriye Müdahale Koordinatörlüğü ekipleri, Esad rejimin yoğunlaşan saldırılarının ardından güvenli bölgelere geçmeye çalışan ailelerin sayısının artmakta olduğunu da vurguladı. Ekipler, hem yerel yetkililere hem uluslararası örgütlere seslenerek kaçan sivillere yardım amaçlı çadır kurulması gerektiğini ifade etti.
Öte yandan büyük şehirlerin hedef alındığı saldırıların devam etmesi halinde yeni bir mülteci krizinin yaşanabileceğine de dikkat çekildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç görüntüler! Böyle parçaladılarKorkunç görüntüler! Böyle parçaladılar
Kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldüKamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakından takip ettiği projede imzalar atıldıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakından takip ettiği projede imzalar atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Seyir halindeki metrobüste yangın! Seferler aksıyor

Metrobüste yangın çıktı! Seferler aksıyor

Kazaya yardım etmek için durup araçtan inenlere otomobil çarptı: 3’ü ağır 9 yaralı

Kazaya yardım için duranlara araç çarptı! Çok sayıda yaralı

Sosyal medyada tanıştılar, sonrası korkunç! Yalın ayak kaçarken kameraya yakalandı

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Eskişehir'deki tramvay tacizcisi tutuklandı

Tamvayda kadınların kabusu oldu!

Son dakika! Hasan Mezarcı hakkında soruşturma başlatıldı

Hasan Mezarcı'yla ilgili flaş gelişme

Antalya'da yaz gününü aratmayan görüntüler

Fotoğraflar az önce Antalya'dan geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.