Suriye'nin Afrin kentinde bombalı araç saldırısı gerçekleşti

20 Ocak'ta Afrin'de meydana gelen patlamada 10 ki\u015fi \u00f6lm\u00fc\u015f, 18 ki\u015fi de yaralanm\u0131\u015ft\u0131.\n\n\nSald\u0131r\u0131da \u00fc\u00e7 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi ve yaral\u0131lar oldu\u011fu belirtildi.\nPARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaDev delikten garip sesler duydular, a\u015fa\u011f\u0131 bak\u0131nca \u015foke oldular4 bin 500 y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu san\u0131lan ta\u015flar asl\u0131nda...
Okuyucu Yorumları 0 yorum