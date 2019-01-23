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Suriye'nin Afrin kentinde bombalı araç saldırısı gerçekleşti

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin kentinde bir patlama meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre, patlamanın bombalı araç nedeniyle gerçekleştiği ve üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

20 Ocak'ta Afrin'de meydana gelen patlamada 10 kişi ölmüş, 18 kişi de yaralanmıştı.

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Saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Suriye Afrin patlama

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