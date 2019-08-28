Türk gözlem noktası yakınlarına hava saldırısı düzenlendi

Üst düzey Türk askeri bir kaynak, gözlem noktasına yaklaşık 500 metre mesafede Suriye hükümet güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmaların olduğunu söyledi.

Reuters'a bilgi veren kaynak, "Ancak çatışma çok yakında ve şiddetli. Suriye güçleri muhaliflerin mevzilerini bombaladı" dedi.

Hava saldırısının Türk mevzilerini hedef alıp almadığını haber anında belirlenememiş olsa da, kaynak Türk askerlerine zarar gelmediğini söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran ile iki yıl önce yaptığı anlaşma çerçevesinde İdlib vilayetinin etrafında 12 gözlem noktası kurdu.

Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki bölgeye hava saldırılarını izleyen yerel aktivistler Hama ile İdlib vilayeti sınırında bulunan Sher Maghar köyünde bulunan Türk gözlem noktası yakınlarına hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Aktivistlerin paylaştığı fotoğraflarda kırsal bölgeden gri dumanlar yükseldiği görülüyordu.

Suriye'deki iç savaşı sahadaki kaynaklardan izleyen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü İdlib'deki çeşitli köy ve kasabalara da şiddetli hava saldırılarının düzenlendiğini belirtti.

KAYNAK: REUTERS

