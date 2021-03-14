HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine balistik füze saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine balistik füze saldırısı

14.03.2021 23:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine balistik füze saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi.

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'de Esed rejimi kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı.

Beyaz Saray: Suriye'deki hava saldırısı ABD askerinin nefsi müdafaasıBeyaz Saray: Suriye'deki hava saldırısı ABD askerinin nefsi müdafaası

BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Terhin ve Hamran bölgeleri, 5 Mart'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş, 28 sivil de yaralanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısıBakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
suriye

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer: Alperen'i, annesi ile gömdük

Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer: Alperen'i, annesi ile gömdük

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Süper Lig devi Boupendza transferini açıkladı

Süper Lig devi Boupendza transferini açıkladı

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı

Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı

Sultangazi'de korku dolu anlar! Kablolar patlayınca mahalleli sokağa döküldü

Sultangazi'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü

Eşini canice öldürmüştü! İlk ifadesindeki sözleri dehşete düşürdü

Eşini canice öldürmüştü! İlk ifadesindeki sözleri dehşete düşürdü

Dijital mektup nedir ve nasıl gönderilir? Lütfen Platformu nedir?

Dijital Mektup nedir ve nasıl gönderilir?

Kendisine cinsel tacizde bulunan arkadaşını göğsünden defalarca bıçaklayarak öldürdü

Cinsel tacizde bulunan arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Kosova’nın, Kudüs’te Büyükelçilik açmasını kınadı

Türkiye'den o ülkeye şiddetli kınama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.