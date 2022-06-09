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Suriye'nin kuzeyine yeni operasyonun başlaması an meselesi! Ankara'dan gelecek emir bekleniyor, ana hedef orası olacak

09.06.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni askeri operasyonun başlaması an meselesi. Harekat ile ilgili hazırlıklar tamamlanırken askeri hedefler de belirlendi. Münbiç operasyonunda ana hedef Süleyman Şah Türbesi'nin 1970'li yılların ortasında taşındığı son yeri olan Karakozak olacak. Askeri harekat için Ankara'dan gelecek emir bekleniyor.

Suriye'nin kuzeyine yeni operasyonun başlaması an meselesi! Ankara'dan gelecek emir bekleniyor, ana hedef orası olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon açıklaması sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) hazırlıklarını tamamladı. Olası operasyonda askeri hedefler belirlenirken Münbiç operasyonunda ana hedef Süleyman Şah Türbesi'nin 1970'li yılların ortasında taşındığı son yeri olan Karakozak olacak. Askeri harekat için Ankara'dan gelecek emir bekleniyor. Öte yandan terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç cephe hattında örgüt unsurlarının elinde, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine namluları dönük ABD yapımı tanksavarlar görüntülendi.

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TOP VE OBÜS ATIŞLARI YAPILIYOR

Tel Rıfat ve Münbiç çevresindeki üslerde savaş pozisyonu alan Mehmetçik, iki kent hattındaki terör hedeflerine gece saatlerinde top ve obüs atışları gerçekleştiriyor. Tel Rıfat ve Münbiç'te eş zamanlı gerçekleştirilecek askeri operasyonun da hedefleri belirlendi.

Suriye'nin kuzeyine operasyon her an başlayabilir! Türkiye'den gelecek haberi bekliyorlarSuriye'nin kuzeyine operasyon her an başlayabilir! Türkiye'den gelecek haberi bekliyorlar

ANA HEDEF...

Sabah'tan Uğur Yıldırım'ın haberine göre Münbiç operasyonunda ana hedef Süleyman Şah Türbesi'nin 1970'li yılların ortasında taşındığı son yeri olan Karakozak olacak.

Askerler Münbiç ile birlikte Suriye için stratejik öneme sahip Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı'nı alacak.

Fırat Kalkanı bölgesindeki yıllardır çözülemeyen su ve elektrik sorunu çözülecek.

Süleyman Şah Türbesi de eski yerine taşınacak. Aynel Arab'ın güney bağlantısı kesilecek.

Marenaz-Mare hattı üzerinden Tel Rıfat'a ilerleyecek birlikler ise Minak Havalimanı ile birlikte Nubul-Zahraa hattına kadar ilerleyecek.

Terör örgütü PKK/ YPG militanları bölgelerden temizlenecek. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulacak.

TERÖRİSTLERDEKİ TOW FÜZELERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan AA muhabirinin ulaştığı ve Münbiç tarafındaki cephe hattı içinden çekilen fotoğraflarda, teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kontrolündeki Cerablus yönünü gözetliyor.

Ellerinde Rus ve Amerikan yapımı hafif ve ağır silahlar bulunan YPG/PKK'lı teröristlerin birinde zırhlı araçlara karşı en etkili ekipman olarak bilinen TOW füzesi görülüyor.

3-4 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Güdümlü tanksavar füzesi olarak da bilinen ABD yapımı TOW’lar, 3-4 kilometre arası menzile sahip. Füzenin en önemli özelliklerinden biri, ateşlendikten sonra optik hedefleme sistemi üzerinden hedefin durumuna göre yönlendirilebiliyor.

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Teröristlerin, cephe hatlarında havan ve ağır makineli silahları Cerablus yönünde hazırladıkları görülüyor.

ABD yönetimi, terör örgütü YPG/PKK’ya DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle verdiği ağır silahları DEAŞ’ın bitirilmesinin ardından örgütten geri toplayacağını bildirmiş ancak bunu yapmamıştı.

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Münbiç içinde kaydedilen görüntülerde ise YPG/PKK’nın örgüt bayrakları ve flamalarını indirdiği anlaşılıyor.

Örgüt, Tel Rıfat’ta daha önce indirdiği bayraklarının yerine merkezi noktalara Beşşar Esed rejiminin bayrağını çekerek Türkiye tarafından olası bir harekata karşı kendini kamufle etme çabasına girmişti.

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Suriye’de SDG ismini kullanan YPG/PKK'lılar, Münbiç’te üzerlerindeki kamuflajlara "askeri konsey" adı altındaki bir yapının sembollerini iliştiriyor.

"BU, ONLARA BİR MİKTAR İTİBAR SAĞLADI"

Dönemin ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 2017'de yaptığı konuşmada, YPG/PKK’ya paravan bir isim bulduklarını şöyle anlatmıştı:

"Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve 'Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?' diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela, YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının 'Suriye Demokratik Güçleri' olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına 'demokratik' ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı."

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