Suriye'nin yeni lideri Şara'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye'den destek isteyebiliriz

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet El Şara A Haber'e açıklamalarda bulundu. Şara DEAŞ'la mücadele noktasında önemli ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'DEN DEAŞ'LA MÜCADELE KONUSUNDA DESTEK İSTEYEBİLİRİZ"

DEAŞ'ın tüm çözüm önerilerini reddettiğini söyleyen Şara, "PKK'ya destek verenlere açık bir mektup gönderdik. Biz bütün ülkelerin yardımını istiyoruz. Türkiye'den DEAŞ'la mücadele konusunda destek isteyebiliriz. Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak ve verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağız" dedi.