HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye'nin yeni lideri Şara'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye'den destek isteyebiliriz

Suriye'nin yeni lideri Şara'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye'den destek isteyebiliriz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.01.2025 17:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet El Şara açıklamalarda bulundu. DEAŞ'ın tüm çözüm önerilerini reddettiğini söyleyen Şara, "Türkiye'den DEAŞ'la mücadele konusunda destek isteyebiliriz" dedi.

Suriye'nin yeni lideri Şara'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye'den destek isteyebiliriz

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet El Şara A Haber'e açıklamalarda bulundu. Şara DEAŞ'la mücadele noktasında önemli ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'DEN DEAŞ'LA MÜCADELE KONUSUNDA DESTEK İSTEYEBİLİRİZ"

DEAŞ'ın tüm çözüm önerilerini reddettiğini söyleyen Şara, "PKK'ya destek verenlere açık bir mektup gönderdik. Biz bütün ülkelerin yardımını istiyoruz. Türkiye'den DEAŞ'la mücadele konusunda destek isteyebiliriz. Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak ve verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şeyi dedi bir tek 'Bakanlık suçlu' demedi

Her şeyi dedi bir tek 'Bakanlık suçlu' demedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni bir müessese' diyerek duyurdu! Sadece hukuk mezunları alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni bir müessese' diyerek duyurdu! Sadece hukuk mezunları alınacak

SON DAKİKA| Merkez Bankası 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı!

SON DAKİKA| Merkez Bankası 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı!

Gerekçeli karar: 'Kurtarma imkanları varken ölmesine rıza gösterdiler'

Gerekçeli karar: 'Kurtarma imkanları varken ölmesine rıza gösterdiler'

Erdoğan tek tek duyurdu: Cezalar artacak...

Erdoğan tek tek duyurdu: Cezalar artacak...

Kartalkaya cehenneminden kahreden detay! Yoğun duman ve panikle eşi ve oğlundan ayrıldı: Geriye bu fotoğraf kaldı...

Kartalkaya cehenneminden kahreden detay! Yoğun duman ve panikle eşi ve oğlundan ayrıldı: Geriye bu fotoğraf kaldı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.