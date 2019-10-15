‘Suriye Operasyonu Türkiye’deki Milliyetçilik Dalgasını Yükseltiyor’

Washington Post'ta Kareem Fahim imzasıyla yayınlanan değerlendirme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de başlattığı operasyonun Türkiye içinde milliyetçi yükselmeyi güçlendirdiğini kaydediyor. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye operasyonu nedeniyle yoğun uluslararası eleştiriye maruz kalmasına rağmen ülke içinde konuya ilişkin kamuoyunda pek de tartışma yaşanmadığını bildiriyor. Değerlendirmeye göre ünlü sanatçı ve sporcular ordunun arkasında durdukları mesajları verirken operasyon, muhalefet partilerinden de geniş çaplı destek buluyor. Ancak Türkiye içindeki muhalif seslerin kısıldığı da bir gerçek. Yabancı gözlemciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon yapma ısrarının sivilleri bir kez daha zor duruma düşüreceği kaygısı taşıyor. Bazı uzmanlara göreyse Türkiye'de hükümet, kamuoyu tepkisini dikkatle değerlendiriyor ve uluslararası öfkeyi ülke içinde etkisiz hale getirebileceğini düşünüyor. Gazetenin görüş aldığı Kadir Has Üniversitesi uluslararası ilişkiler profesörü Soli Özel'e göreyse Erdoğan, Almanya, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerden gelen eleştirileri dikkate almıyor. Dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye'de de herkesin Amerikan başkanı Trump'a karşı öfke beslediğini kaydeden Özel'e göre Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulama tehditleri, Erdoğan'ın aldığı desteği zedeleyeceğe benzemiyor.

Öte yandan değerlendirmenin yazarı Fahim, Erdoğan'ın yüz binlerce Suriyeli mülteciyi Türk güçlerin Suriye'de elde edebildiği topraklara yerleştirme şeklindeki niyetinin iç politika güdümlü olduğu görüşünde. Seçmenlerin yerel seçimlerde AKP'nin Suriyeli mültecileri destekleme politikasından duyduğu memnuniyetsizliğini ifade etmesi, bu hamleyi tetikleyen etken. Mültecilere yönelik liberal tavrını değiştiren hükümet, sınırda güvenliği sıkılaştırıyor, Türkiye içinde seyahati kısıtlıyor, son aylarda yüzlerce Suriyeli mülteciyi memleketlerine gönderiyor. Oysa mülteci hakları savunucuları, Suriyeli mültecilerin Türk ekonomisi açısından bir avantaj olduğunu ve haksız yere günah keçisi haline getirildiklerini savunuyor. Siyasi açıdan Suriyeli mültecilerin pahalıya mal olan bir yük haline geldiğini belirten Profesör Özel, Suriye operasyonunun Türk kamuoyuna cazip gelen tarafınınsa evlerin, sokakların ve kentlerin Türkiye'de “haddinden uzun kalıp misafirliğin tadını kaçıran” Suriyelilerden arındırılması beklentisi olduğu görüşünde.

Türkiye'de operasyona karşı nadiren ses çıktığını yazan gazete, Perşembe günü sabaha karşı gözaltına alınan Birgün gazetesi internet sitesi editörü Hakan Demir'i örnek gösteriyor. Değerlendirmede Demir'in ”Hükümet bu operasyonla medyayı tek bir çizgiyi izlemeye zorluyor. Tüm medyanın hükümet propagandası yapmasını istiyor. Biz gelişmeleri bağımsız bir gözle aktarmak istiyoruz,” şeklindeki sözlerine yer veriyor. Trump’ın asker çekme kararına eleştiriler sürüyor Amerikan basını, Başkan Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerlerini çekme kararını eleştirmeye de devam ediyor. Washington Post, ”Trump'ın Suriye hatası tamir edilemez” başlığını taşıyan baş yazısında Trump'ın dış politikada sergilediği “beceriksiz, cahil ve güdüsel” tavırların yol açtığı hasarın şimdiye kadar onarılabilir olduğu yönünde bir umudun var olduğunu, ancak bunun artık mümkün olamayacağını yazıyor. ”Trump'ın Suriye'deki son hatasının maliyeti, kaybedilen masum yaşamlar” diyen gazete, Amerikan askerlerinin ihanete uğradığını, diktatörlerin güçlendirildiğini, tehlikeli teröristlerin özgürlüklerine kavuşturulduğunu kaydediyor ve durumun daha da kötüye gideceğini öngörüyor.

Trump'ın müttefiklerle danışmalarda bulunmadan, uyarı vermeden, Amerika'nın yanında savaşan, askerlerini riske atan diğer ülkeleri düşünmeden geri adımlarla kaçtığını yazan gazete, Trump'ın Ortadoğu'da elde edilen nadir kazanımlardan birini fırlatıp attığını kaydediyor. ”Trump o kadar hızlı geri çekildi ki Amerikan güçleri onlarca yüksek profilli IŞİD tutuklularını ne yapacağını belirleyecek bir plan bile yapamadı” diyen gazete, bu teröristlerin yakında ya Ortadoğu'da ya Avrupa'da ya da Amerika'da kendilerini göstermesini beklemek gerektiğini yazıyor. İran'ın güçlenmesinin İsrail'i tehdit ettiğini, Beşar Esat'ın da güçlendiğini ve Rusya'nın kontrolu ele aldığını kaydeden Washington Post, ”Amerika'nın düşmanları bundan daha iyi bir sonuç bekleyemezdi,” diyor. Kısa süre öncesine kadar Trump'a arka çıkan Lindsey Graham ve Marco Rubio gibi Kongre üyelerinin şimdi Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda ”öfleyip pöflediğini” yazan gazete, Türkiye'nin göreceği zararın sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu kaydediyor.

Wall Street Journal da Washington Post'la aynı çizgide kaleme aldığı baş yazısında Trump'ın Suriye'den çekilme kararının verdiği zarar arttıkça yaptırımlara sığındığını yazıyor. Durumu ”fiyasko” olarak niyeleyen gazete, dış siyasette atılan yanlış atımların verdiği zararın genellikle aylar, hatta yıllar sonra hissedildiğini, ancak Trump'ın Suriye'den ani askeri çekme kararının yol açtığı hasarın gerçek zamanlı olarak yaşandığını yazıyor. ”Trump, kendini bir kez daha Türkiye'yle ekonomik ve diplomatik bir kavganın içinde buldu,” diyen gazete, ”Erdoğan'a Amerika'nın Kürt işgaline müsamaha göstermeyeceğini ve bunu engellemek için hava gücü kullanacağını söylemek daha kolay olmaz mıydı?” sorusunu yöneltiyor. Gazeteye göre böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda Erdoğan geri adım atar ve müzakerelere devam ederdi. Gazete ayrıca Trump'ın attığı “gayriciddi” Twitter mesajlarını da eleştiriyor. Trump'ın ”Kürtler'i korumada Suriye'ye yardım etmek isteyen varsa, Rusya, Çin ya da Napolyon Bonapart olsun, bana göre hava hoş. Umarım başarırlar, biz 7 bin mil uzaktayız,” şeklindeki Twitter mesajını örnek gösteren gazete, tüm dünyanın Amerikan Başkanı'yla alay ettiğinin altını çiziyor.