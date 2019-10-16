Suriye ordusu, 5 yıl sonra Rakka'da

Reuters haber ajansı "Suriye ordusu birlikleri, 5 yıl sonra ilk defa Rakka'ya girdi ve şehirde birkaç gözlem noktası oluşturdu" dedi.

2014'te IŞİD tarafından ele geçirilen Rakka, bir dönem örgütün ‘kalesi’ olarak tabir ediliyordu.

Rakka'dan, 2017'deyse ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun hava güçleriyle verdiği destek ile terör örgütü YPG'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD çıkarılmıştı.

Türkiye'nın Barış Pınarı Harekatı'nın odağında yer alan Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelere, Kürt güçlerle varılan anlaşma doğrultusunda Suriye ordusu girmeye başladı. Rusya, söz konusu anlaşmanın yapıldığı görüşmelere arabuluculuk yapmıştı.

Koalisyonun bombardımanlarından beri Rakka'ın büyük bir kısmı tahrip olmuş durumda.



